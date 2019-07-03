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03 липня 2019, середа, 10:02 5
Фінанси світу 2019-07-03T14:00:06+03:00
Українські Новини
Крістін Лагард тимчасово пішла у відставку з поста глави МВФ

Крістін Лагард тимчасово пішла у відставку з поста глави МВФ

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард тимчасово призупинила виконання обов'язків у зв'язку з висуненням на посаду президента Європейського центрального банку.

Про це йдеться в її заяві, передають Українські Новини.

"Для мене велика честь бути висунутою на посаду президента Європейського центрального банку. У світлі цього і після консультацій з Комітетом з етики Виконавчої ради МВФ я вирішила тимчасово відмовитися від своїх обов'язків в якості керуючого директора МВФ в період висунення кандидатур", - повідомила вона.

Обов'язки директора-розпорядника МВФ буде виконувати перший заступник Лагард Девід Ліптон.

Як повідомляли Українські Новини, тим часом місія Міжнародного валютного фонду покинула Україну і готова повернутися в Україну після дострокових виборів Верховної Ради і призначення нового складу Кабінету Міністрів.

Раніше Євросоюз висунув нові умови для отримання Україною траншу.

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