Крістін Лагард тимчасово пішла у відставку з поста глави МВФ

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард тимчасово призупинила виконання обов'язків у зв'язку з висуненням на посаду президента Європейського центрального банку.

Про це йдеться в її заяві, передають Українські Новини.

"Для мене велика честь бути висунутою на посаду президента Європейського центрального банку. У світлі цього і після консультацій з Комітетом з етики Виконавчої ради МВФ я вирішила тимчасово відмовитися від своїх обов'язків в якості керуючого директора МВФ в період висунення кандидатур", - повідомила вона.

Обов'язки директора-розпорядника МВФ буде виконувати перший заступник Лагард Девід Ліптон.

Як повідомляли Українські Новини, тим часом місія Міжнародного валютного фонду покинула Україну і готова повернутися в Україну після дострокових виборів Верховної Ради і призначення нового складу Кабінету Міністрів.

Раніше Євросоюз висунув нові умови для отримання Україною траншу.