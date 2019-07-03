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03 липня 2019, середа, 10:56 19
Президент 2019-07-03T12:00:03+03:00
Українські Новини
Зеленський попросив підтримки у Канади, щоб встановити мир в Україні

Зеленський попросив підтримки у Канади, щоб встановити мир в Україні

Зеленський на конференції з питань реформ в Україні. Фото: president.gov
Зеленський на конференції з питань реформ в Україні. Фото: president.gov

Президент Володимир Зеленський, який ще вчора, 2 липня прибув до Канади, заявив, що на відбудову Донбасу необхідно понад 10 млрд євро. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Відзначається, що Зеленський виступив на конференції з питань реформ в Україні, яка проходить в Торонто (Канада).

"Перед Україною стоять ще 2 великих виклики. Перший - економічний. За попередніми оцінками, для відновлення Донбасу необхідно понад 10 млрд євро. Восени цього року ми проведемо відповідний форум у Маріуполі, на який запрошуємо іноземних інвесторів, зацікавлених фінансувати інфраструктурні та гуманітарні проекти на Донбасі", - повідомив глава держави.

Другий виклик - інформаційний.

Президент акцентував увагу на тому, що Україна буде повертати не тільки свої території, але і своїх людей.

"Повернення наших територій, полонених, настання миру - це найголовніше. Це перше, що має забезпечити держава, орієнтована на громадянина. І тут нам не обійтися без вашої підтримки", - підкреслив Президент, звертаючись до учасників конференції.

Як повідомляли Українські Новини, 70,4% респондентів, опитаних Українським інститутом соціологічних досліджень ім. Олександра Яременка і центром "Соціальний моніторинг", вважають, що Президент Володимир Зеленський повинен піти на прямий діалог з Росією заради встановлення миру на сході країни.

Раніше повідомлялося, що Зеленський полетів на 3 дні в Канаду для участі в конференції для підтримки реформ в Україні

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