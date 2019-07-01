Более 70% украинцев за прямой диалог Зеленского с РФ ради мира на Донбассе, - опрос

70,4% респондентов, опрошенных Украинским институтом социологических исследований им. Александра Яременко и центром "Социальный мониторинг", считают, что Президент Владимир Зеленский должен пойти на прямой диалог с Россией ради установления мира на востоке страны.\r\nОб этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українські Новини.\r\n30% опрошенных ответили на вопрос, что скорее да, чем нет, а 40,4% - считают, что безусловно должен пойти на такие переговоры.\r\n18,7% респондентов против такого диалога, 10,9% - затруднились ответить.\r\nКроме того, 54,8% опрошенных считают, что Зеленский должен пойти на прямой диалог с руководителями самопровозглашенных "Луганской народной республики и "Донецкой народной республики" ради мира на Донбассе.\r\n33,3% респондентов выступают против такого диалога, 12,1% - затруднились ответить.\r\nОпрос проводился с 13 по 19 июня среди 3 013 совершеннолетних респондентов.\r\nСтатистическая погрешность выборки не превышает 1,8%.\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский хочет "информационный референдум" о мире с Россией.\r\nРанее Зеленский заявил, что переговоров с Россией не будет.