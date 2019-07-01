Более 70% украинцев за прямой диалог Зеленского с РФ ради мира на Донбассе, - опрос

70,4% респондентов, опрошенных Украинским институтом социологических исследований им. Александра Яременко и центром "Социальный мониторинг", считают, что Президент Владимир Зеленский должен пойти на прямой диалог с Россией ради установления мира на востоке страны.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українські Новини.

30% опрошенных ответили на вопрос, что скорее да, чем нет, а 40,4% - считают, что безусловно должен пойти на такие переговоры.

18,7% респондентов против такого диалога, 10,9% - затруднились ответить.

Кроме того, 54,8% опрошенных считают, что Зеленский должен пойти на прямой диалог с руководителями самопровозглашенных "Луганской народной республики и "Донецкой народной республики" ради мира на Донбассе.

33,3% респондентов выступают против такого диалога, 12,1% - затруднились ответить.

Опрос проводился с 13 по 19 июня среди 3 013 совершеннолетних респондентов.

Статистическая погрешность выборки не превышает 1,8%.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский хочет "информационный референдум" о мире с Россией.

Ранее Зеленский заявил, что переговоров с Россией не будет.