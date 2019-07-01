подписаться на рассылку
25.9 26.25
29.1 29.85
˟
01 июля 2019, понедельник, 18:18 38
Общество 2019-07-01T18:25:39+03:00
Українські Новини
Более 70% украинцев за прямой диалог Зеленского с РФ ради мира на Донбассе, - опрос

Более 70% украинцев за прямой диалог Зеленского с РФ ради мира на Донбассе, - опрос

Украина, Россия. Фото: baomoi.com
Украина, Россия. Фото: baomoi.com

70,4% респондентов, опрошенных Украинским институтом социологических исследований им. Александра Яременко и центром "Социальный мониторинг", считают, что Президент Владимир Зеленский должен пойти на прямой диалог с Россией ради установления мира на востоке страны.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українські Новини.

30% опрошенных ответили на вопрос, что скорее да, чем нет, а 40,4% - считают, что безусловно должен пойти на такие переговоры.

18,7% респондентов против такого диалога, 10,9% - затруднились ответить.

Кроме того, 54,8% опрошенных считают, что Зеленский должен пойти на прямой диалог с руководителями самопровозглашенных "Луганской народной республики и "Донецкой народной республики" ради мира на Донбассе.

33,3% респондентов выступают против такого диалога, 12,1% - затруднились ответить.

Опрос проводился с 13 по 19 июня среди 3 013 совершеннолетних респондентов.

Статистическая погрешность выборки не превышает 1,8%.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский хочет "информационный референдум" о мире с Россией.

Ранее Зеленский заявил, что переговоров с Россией не будет.

Больше новостей о: Россия-Украина Опрос война на Донбассе Владимир Зеленский

Архив
Новости
Долг украинцев за коммуналку уменьшился почти на 10% 18:44
В Киеве пройдет "Неделя швейцарского кино": что покажут 18:34
Из-за нестабильной работы программного обеспечения "Оператора Рынка" участники рынка несут убытки, - "Веракс Энерджи" 18:22 Документ
ГБР подтвердило обыски на "Прямом", о которых заявил Портнов 18:20 Дополнено
Более 70% украинцев за прямой диалог Зеленского с РФ ради мира на Донбассе, - опрос 18:18
больше новостей
Сильная жара охватит Украину и уйдет на юг: синоптик рассказала о погоде в начале недели 06:00 Карта
ДТП на трассе
Daewoo выехал на встречку под Запорожьем: мужчина и женщина погибли, 2-летняя девочка в больнице 21:48
Жара настигнет Украину, но ненадолго: синоптик дала прогноз на начало июля 06:00 Карта
С 1 июля двум категориям украинцев повысили пенсии 08:55
В Украине увеличился прожиточный минимум 08:30
больше новостей
Дом, в котором погибли дети. Фото: ГосЧС
Четыре маленьких ребенка погибли в пожаре под Одессой, пока их пьяные матери были во дворе 12:37
Могилев обещает вернуть справедливые пенсии силовикам 12:00
Сильная жара охватит Украину и уйдет на юг: синоптик рассказала о погоде в начале недели 06:00 Карта
Жена Климкина возглавляет в Администрации Зеленского департамент внешней политики 16:23
Попкорн. Фото: pixabay
Лучшие сериалы июня по версии BBC Сulture 09:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok