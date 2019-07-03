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03 липня 2019, середа, 10:16 22
Зовнішня політика 2019-07-03T11:30:03+03:00
Українські Новини
Канада заборонить в'їзд для жителів Донбасу з російськими паспортами

Канада заборонить в'їзд для жителів Донбасу з російськими паспортами

Канада вживе заходів, щоб жителі окупованого Донбасу не могли використовувати російські паспорти для в'їзду в країну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві МЗС Канади, оприлюдненому з нагоди відкриття конференції із підтримки реформ в Україні.

"Канада також здійснює конкретні дії проти тривалої російської агресії в Україні і засуджує рішення Росії видавати російські паспорти українським громадянам на Донбасі", - йдеться в повідомленні.

"Канада буде вживати заходи, щоб гарантувати, що ці паспорти не можуть бути використані для поїздок до Канади", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, лідери ЄС на саміті в червні висловили готовність розглянути подальші заходи у відповідь на видачу Росією громадянства українцям з окупованих районів Донбасу.

Спецпредставник Держдепартаменту США з України Курт Волкер повідомив, що Сполучені Штати розглядають можливість невизнання російських паспортів.

Як повідомляли Українські Новини, 24 квітня Володимир Путін спростив отримання російського громадянства для жителів окупованих територій Донбасу.

Розвідка Міноборони України пізніше заявила, що російські силовики шукають в ОРДЛО незадоволених видачею паспортів Росії.

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