Зеленський хоче провести велику приватизацію вже в 2019 році

Президент Володимир Зеленський сподівається на проведення великої приватизації до 2020 року.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Зазначено, що Зеленський в Канаді провів зустріч з віце-президентом Світового банку з питань Європи та Центральної Азії Сирілом Мюллером.

"Ми хочемо поглиблювати співпрацю. Сьогодні ми провели зустріч з делегацією МВФ, під час якої була підтверджена підтримка України. Ми готові приєднатися до нової програми після формування нового уряду", - підкреслив Зеленський.

Президент зазначив, що Україна досягла макроекономічної стабільності і готова продовжити реалізацію реформ після обрання нової Верховної Ради.

Він сказав,що скасовано понад 160 указів, які створювали тиск на бізнес, і повідомив про підготовку великої приватизації.

"Ми бачимо проведення цієї приватизації вже до 2019 року", - констатував глава держави.

Зеленський зазначив, що у вересні в Маріуполі заплановано проведення інвестиційного форуму по відновленню Донбасу.

За словами глави держави, для України важливим є залучення Світового банку до реалізації інфраструктурних проектів на Донбасі.

Як повідомляли Українські Новини, тим часом місія Міжнародного валютного фонду покинула Україну і готова повернутися в Україну після дострокових виборів Верховної Ради і призначення нового складу Кабінету Міністрів.

Раніше Євросоюз висунув нові умови для отримання Україною траншу.