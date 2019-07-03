Зеленський хоче провести велику приватизацію вже в 2019 році

Президент Володимир Зеленський сподівається на проведення великої приватизації до 2020 року.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.\r\nЗазначено, що Зеленський в Канаді провів зустріч з віце-президентом Світового банку з питань Європи та Центральної Азії Сирілом Мюллером.\r\n"Ми хочемо поглиблювати співпрацю. Сьогодні ми провели зустріч з делегацією МВФ, під час якої була підтверджена підтримка України. Ми готові приєднатися до нової програми після формування нового уряду", - підкреслив Зеленський.\r\nПрезидент зазначив, що Україна досягла макроекономічної стабільності і готова продовжити реалізацію реформ після обрання нової Верховної Ради.\r\nВін сказав,що скасовано понад 160 указів, які створювали тиск на бізнес, і повідомив про підготовку великої приватизації.\r\n"Ми бачимо проведення цієї приватизації вже до 2019 року", - констатував глава держави.\r\nЗеленський зазначив, що у вересні в Маріуполі заплановано проведення інвестиційного форуму по відновленню Донбасу.\r\nЗа словами глави держави, для України важливим є залучення Світового банку до реалізації інфраструктурних проектів на Донбасі.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, тим часом місія Міжнародного валютного фонду покинула Україну і готова повернутися в Україну після дострокових виборів Верховної Ради і призначення нового складу Кабінету Міністрів.\r\nРаніше Євросоюз висунув нові умови для отримання Україною траншу.