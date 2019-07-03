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  • Парубій просить від ГПУ, СБУ і Держприкордонслужби інформацію по Шарію і Клюєву для скасування їх реєстрації кандидатами в депутати
03 липня 2019, середа, 09:11 22
Вибори 2019-07-03T23:00:11+03:00
Українські Новини
Парубій просить від ГПУ, СБУ і Держприкордонслужби інформацію по Шарію і Клюєву для скасування їх реєстрації к

Парубій просить від ГПУ, СБУ і Держприкордонслужби інформацію по Шарію і Клюєву для скасування їх реєстрації кандидатами в депутати

Голова Верховної Ради Андрій Парубій просить Генеральну прокуратуру, Службу безпеки України, Державну прикордонну службу надати інформацію про перебування на території України видеоблогера Анатолія Шарія та колишнього глави Адміністрації Президента Віктора Януковича Андрія Клюєва для скасування їх реєстрації кандидатами в депутати Ради.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Вважаю реєстрацію Анатолія Шарія та Андрія Клюєва кандидатами в депутати неприйнятною. Це і є реванш! Це - грубе порушення закону і справедливості. Адже очевидним є той факт, що вони останні п'ять років не перебували в Україні. Як голова Верховної Ради України невідкладно звертаюся з запитом до Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України з вимогою негайно надати відомості про перебування цих осіб на території України, щоб одержати фактичні докази", - написав він.

На думку Парубія, це дасть підстави для ЦВК скасувати рішення про їх реєстрацію.

Як повідомляли Українські Новини, на "майдані Порошенко" побили журналіста "Країни".

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