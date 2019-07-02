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02 липня 2019, вівторок, 22:24 31
Події 2019-07-02T22:42:34+03:00
Українські Новини
На "майдані Порошенка" побили журналіста "Страны"

На "майдані Порошенка" побили журналіста "Страны"

Журналіста побили на мітингу прихильників Порошенка. Фото: strana.ua
Журналіста побили на мітингу прихильників Порошенка. Фото: strana.ua

Журналіста Країни Владислава Бовтрука побили на мітингу, організованому на Майдані прихильниками Петра Порошенка проти реєстрації ЦВК кандидатами в депутати Анатолія Шарія та Андрія Клюєва. Про це повідомляє "Страна".

Зараз Влад пише заяву в поліцію.

Владислав Бовтрук прийшов на мітинг за редакційним завданням робити репортаж.

В один з моментів він помітив бійку. Як виявилося, на мітинг прийшов один з прихильників Шарія з червоним кулькою. На нього відразу накинулися і почали проганяти.

"Я підійшов ближче, щоб зняти цей інцидент і тут же отримав удар в обличчя від одного з учасників мітингу - чоловіки близько 50 років. Удар був такої сили, що я впав. Після чого мене, вже лежачого, продовжили бити ногами. Я піднявся і чітко вимовив, що я журналіст після чого мене облили водою і почали кричати "тобі мало? Додати?". У цей момент прийшла поліція і вивела мене з натовпу. Зараз йду писати заяву у відділок", - розповів Влад.

Редакція "Страны" розцінює напад як очевидний злочин проти журналіста, який виконував свої професійні обов'язки. І вимагає від правоохоронних органів негайно розслідувати цей злочин, знайти і покарати винних.

"Нашого журналіста Владислава Бовтрука побили на мітингу Порошенка. Пишемо заяву в поліцію. Скоро будуть подробиці. Порошенко, навіть переставши бути президентом, залишається Порошенко", - написав головний редактор "Страны" Ігор Гужва на своїй сторінці в Facebook.

Раніше журналіст Вадим Комаров пішов з життя після жорстокого побиття в центрі Черкас.

Як повідомляли Українські Новини, міжнародні журналістські організації засудили напад на журналіста Комарова в Черкасах. Побиття журналіста в Черкасах розслідують як замах на вбивство.

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