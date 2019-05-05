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05 мая 2019, воскресенье, 15:25 16
Силовые структуры 2019-05-05T15:37:08+03:00
Українські Новини
Избиение журналиста в Черкассах будут расследовать как покушение на убийство

Избиение журналиста в Черкассах будут расследовать как покушение на убийство

Вадим Комаров. Фото: procherk.info
Вадим Комаров. Фото: procherk.info

Уголовное производство по факту нападения на черкасского журналиста Вадима Комарова переквалифицировано со статьи "Умышленное тяжкое телесное повреждение" на статью "Покушение на умышленное убийство".

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

По его данным, решение о переквалификации производства принято 5 мая.

"Уголовное производство переквалифицировано на ст.15, ст.115 Уголовного кодекса (покушение на умышленное убийство). Полиция проводит розыскные мероприятия для установления личности злоумышленника", - сообщил Тракало.

Он добавил, что полиция обращается к гражданам, которые являются свидетелями, очевидцами события, или обладают информацией, которая может способствовать расследованию данного уголовного производства, предоставить ее полиции Черкасс.

Напомним, вчера утром напали на черкасского журналиста Вадима Комарова

Полиция начала расследовать нападение на журналиста Вадима Комарова в Черкассах.

Черкасский журналист Комаров после нападения впал в кому.

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