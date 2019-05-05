Избиение журналиста в Черкассах будут расследовать как покушение на убийство

Уголовное производство по факту нападения на черкасского журналиста Вадима Комарова переквалифицировано со статьи "Умышленное тяжкое телесное повреждение" на статью "Покушение на умышленное убийство".\r\nОб этом в комментарии "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.\r\nПо его данным, решение о переквалификации производства принято 5 мая.\r\n"Уголовное производство переквалифицировано на ст.15, ст.115 Уголовного кодекса (покушение на умышленное убийство). Полиция проводит розыскные мероприятия для установления личности злоумышленника", - сообщил Тракало.\r\nОн добавил, что полиция обращается к гражданам, которые являются свидетелями, очевидцами события, или обладают информацией, которая может способствовать расследованию данного уголовного производства, предоставить ее полиции Черкасс.\r\nНапомним, вчера утром напали на черкасского журналиста Вадима Комарова\r\nПолиция начала расследовать нападение на журналиста Вадима Комарова в Черкассах.\r\nЧеркасский журналист Комаров после нападения впал в кому.