Международные журналистские организации осудили нападение на журналиста Комарова в Черкассах

Международная федерация журналистов (IFJ) и Европейская федерация журналистов (EFJ) выразили солидарность Национальному союзу журналистов Украины (НСЖУ) и высказали поддержку украинскому журналисту-расследователю Вадиму Комарову, который 4 мая стал жертвой нападения неизвестных и сейчас находится в коме.

Об этом передает официальный веб-сайт IFJ.

Международные журналистские организации призывают украинские власти обеспечить безопасную рабочую среду для журналистов и привлечь виновных к ответственности.

По данным полиции, на Комарова напали рано утром 4 мая, когда он шел по центру Черкасс. Его жестоко избили неизвестные и он был срочно госпитализирован. Полиция возбудила уголовное дело по факту покушения на убийство.

Вадим Комаров часто писал по таким проблемам, как коррупция, растрата бюджетных средств или незаконное строительство. В 2016 году он пережил покушение, тогда в него стреляли.