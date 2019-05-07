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07 мая 2019, вторник, 14:31 473
СМИ 2019-05-07T14:32:24+03:00
Українські Новини
Международные журналистские организации осудили нападение на журналиста Комарова в Черкассах

Международные журналистские организации осудили нападение на журналиста Комарова в Черкассах

Вадим Комаров, журналист. Фото: Vadym Komarov / Facebook.com
Вадим Комаров, журналист. Фото: Vadym Komarov / Facebook.com

Международная федерация журналистов (IFJ) и Европейская федерация журналистов (EFJ) выразили солидарность Национальному союзу журналистов Украины (НСЖУ) и высказали поддержку украинскому журналисту-расследователю Вадиму Комарову, который 4 мая стал жертвой нападения неизвестных и сейчас находится в коме.

Об этом передает официальный веб-сайт IFJ.

Международные журналистские организации призывают украинские власти обеспечить безопасную рабочую среду для журналистов и привлечь виновных к ответственности.

По данным полиции, на Комарова напали рано утром 4 мая, когда он шел по центру Черкасс. Его жестоко избили неизвестные и он был срочно госпитализирован. Полиция возбудила уголовное дело по факту покушения на убийство.

Вадим Комаров часто писал по таким проблемам, как коррупция, растрата бюджетных средств или незаконное строительство. В 2016 году он пережил покушение, тогда в него стреляли.

Больше новостей о: НСЖУ Международная федерация журналистов IFJ EFJ Национальный союз журналистов Украины Нападение на журналиста Вадим Комаров Европейская федерация журналистов

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