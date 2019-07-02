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02 липня 2019, вівторок, 21:34 23
Вибори 2019-07-02T23:15:02+03:00
Українські Новини
ЦВК хоче відшкодувати партіям 2,3 млрд гривень, витрачених на агітацію

ЦВК хоче відшкодувати партіям 2,3 млрд гривень, витрачених на агітацію

Білборд Порошенка. Фото: facebook/Mikhail Golubev
Білборд Порошенка. Фото: facebook/Mikhail Golubev

Центральна виборча комісія, яка замовила надрукувати на вибори 63 611 464 бюлетенів різних розмірів, просить Міністерство фінансів передбачити в державному бюджеті на 2020 рік 2,3 млрд гривень на відшкодування партіям витрат на передвиборну агітацію на позачергових виборах Верховної Ради.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ЦВК, передають Українські Новини.

"Комісія звернулася до Міністерства фінансів України з пропозицією передбачити у проекті державного бюджету України на 2020 рік для Центральної виборчої комісії нову бюджетну програму "Відшкодування витрат політичних партій, пов'язаних з фінансуванням їх передвиборної агітації на виборах народних депутатів України", - сказано в ньому.

ЦВК запропонувала міністерству передбачити з урахуванням максимального розміру виборчого фонду політичної партії, кандидати у народні депутати України від якої зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, встановленого Законом України "Про вибори народних депутатів України", орієнтовні видатки за зазначеною бюджетною програмою у сумі 2 253 420 000 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, раніше у вівторок комісія зареєструвала відеоблогера, колишнього журналіста Анатолія Шарія кандидатом у депутати.

До цього ЦВК розподілила 1,9 млрд гривень на проведення дострокових виборів Ради.

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