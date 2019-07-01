ЦИК заказал на 1,4 млн больше бюллетеней для выборов Рады, чем для выборов Президента

Центральная избирательная комиссия 27 июня по переговорной процедуре заключило соглашение с ГП "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг" на изготовление избирательных бюллетеней на общую сумму 281 850 000 грн. Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на систему Prozzoro.

Для выборов в многомандатном и мажоритарных округах заказано 63 611 464 бюллетеней разных размеров.

По мажоритарным округам будут разные по размеру и цене бюллетени:

до 6 кандидатов - размером 200х200 мм по 2,28 грн/шт;

до 11 кандидатов - размером 200х300 мм по 2,88 грн/шт;

до 18кандидатив - размером 200х400 мм по 3,54 грн/шт;

до 33 кандидатов - размером 200х600 мм по 4,20 грн/шт;

до 50 кандидатов - размером 200х800 мм по 4,68 грн/шт.

Для голосования по партийным спискам изготовят бюллетени размером 200х600 мм.

В соглашении определено, что заказанное количество является ориентировочной и точной разбивки количества различных по размерам бюллетеней - нет.

Учитывая то, что на парламентских выборах 21 июля каждый избиратель получит два бюллетеня для голосования за партию и мажоритарного кандидата, то запланировано изготовить бюллетени для 31 805 732 избирателей.

Это почти на 1,4 млн штук больше от заказа бюллетеней для первого тура президентских выборов 31 марта 2019 - 30 443 037 штук. Причины такого роста в обосновании закупки не объясняются.

Государственное предприятие "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг" получило заказ без конкурса, поскольку это единственное предприятие, имеющее необходимые производственные мощности, технологические и организационные возможности для изготовления в течение установленного Законом Украины "О выборах народных депутатов Украины".

Как сообщали Українські Новини, перед президентскими выборами Лукаш заявила, что ЦИК заказал на 265 тыс. бюллетеней для голосования больше, чем положено по закону. ЦИК назвал обвинения в завышенном количестве бюллетеней безграмотной манипуляцией.

Также ЦИК обнародовал очередность партий в бюллетене на выборы Рады, но будет проводить пережеребьевку.