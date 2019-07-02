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02 липня 2019, вівторок, 21:45 23
Європа 2019-07-02T22:48:56+03:00
Українські Новини
Єврорада висунула кандидатом у президенти Єврокомісії міністра оборони Німеччини

Єврорада висунула кандидатом у президенти Єврокомісії міністра оборони Німеччини

Єврокомісія. Фото: cdn.trend.az
Єврокомісія. Фото: cdn.trend.az

Європейська рада висунула кандидатом у президенти Європейської комісії міністра оборони Німеччини Урсулу фон дер Ляйен.

Про це йдеться в повідомленні Європейської ради, передають Українські Новини.

"Європейська рада ухвалила рішення про висунення Урсули фон дер Ляйен в Європейський парламент як кандидата в президенти Європейської комісії. Запропонований кандидат має бути обраний Європейським парламентом більшістю його членів", - сказано в повідомленні.

Також Єврорада обрала новим президентом прем'єр-міністра Бельгії Шарля Мішеля.

Як повідомляли Українські Новини, Єврорада обрала своїм президентом прем'єр-міністра Бельгії Мішеля.

Тим часом на виборах у Європарламент у Великобританії лідирувала партія прихильників Вrexit і з'явилася реакція України на оновлення складу Європарламенту.

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