Єврорада висунула кандидатом у президенти Єврокомісії міністра оборони Німеччини

Європейська рада висунула кандидатом у президенти Європейської комісії міністра оборони Німеччини Урсулу фон дер Ляйен.

Про це йдеться в повідомленні Європейської ради, передають Українські Новини.

"Європейська рада ухвалила рішення про висунення Урсули фон дер Ляйен в Європейський парламент як кандидата в президенти Європейської комісії. Запропонований кандидат має бути обраний Європейським парламентом більшістю його членів", - сказано в повідомленні.

Також Єврорада обрала новим президентом прем'єр-міністра Бельгії Шарля Мішеля.

Як повідомляли Українські Новини, Єврорада обрала своїм президентом прем'єр-міністра Бельгії Мішеля.

Тим часом на виборах у Європарламент у Великобританії лідирувала партія прихильників Вrexit і з'явилася реакція України на оновлення складу Європарламенту.