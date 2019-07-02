Єврорада висунула кандидатом у президенти Єврокомісії міністра оборони Німеччини

Європейська рада висунула кандидатом у президенти Європейської комісії міністра оборони Німеччини Урсулу фон дер Ляйен.\r\nПро це йдеться в повідомленні Європейської ради, передають Українські Новини.\r\n"Європейська рада ухвалила рішення про висунення Урсули фон дер Ляйен в Європейський парламент як кандидата в президенти Європейської комісії. Запропонований кандидат має бути обраний Європейським парламентом більшістю його членів", - сказано в повідомленні.\r\nТакож Єврорада обрала новим президентом прем'єр-міністра Бельгії Шарля Мішеля.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Єврорада обрала своїм президентом прем'єр-міністра Бельгії Мішеля.\r\nТим часом на виборах у Європарламент у Великобританії лідирувала партія прихильників Вrexit і з'явилася реакція України на оновлення складу Європарламенту.