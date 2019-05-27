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27 мая 2019, понедельник, 08:20 244
Европа 2019-05-27T09:43:54+03:00
Українські Новини
На выборах в Европарламент в Великобритании лидирует партия сторонников Вrexit

На выборах в Европарламент в Великобритании лидирует партия сторонников Вrexit

Европарламент
Европарламент

На выборах в Европейский парламент в Великобритании наибольшее количество голосов получила Новая партия Вrexit во главе с Найджелом Фарадж. Об этом сообщает ВВС.

Так, сообщается, что второе место заняла партия либерал-демократов, которая выступает категорически против выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.

Отмечается, что две ведущие британские партии - лейбористы и консерваторы - потеряли много голосов по сравнению с прошлыми выборами 2014 года, причем руководящие консерваторы оказались на пятом месте, уступив также проевропейской Партии зеленых.

Как сообщали Українські Новини, Европарламент и совет ЕС договорились о безвизовом въезде в Шенгенскую зону для британцев после Brexit.

Тем временем, Великобритания остается членом Евросоюза до 31 октября, но сможет выйти раньше, если соглашение, которое уже три раза отверг британский парламент, все же удастся принять.

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