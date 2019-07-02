Евросовет избрал своим президентом премьер-министра Бельгии Мишеля

Европейский Совет избрал своим президентом премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля.\r\nОб этом говорится в сообщении Евросовета, передают Українськi Новини.\r\n"Европейский Совет избрал сегодня Шарля Мишеля Президентом Европейского Совета. Президент Европейского Совета избирается на период с 1 декабря 2019 года по 31 мая 2022 года", - сказано в нем.\r\nОтмечается, что мандат председателя Европейского Совета сроком на два с половиной года продлевается один раз.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в Страсбурге, Франция, открылось учредительное заседание нового созыва Европарламента, выборы которого прошли 26 мая.\r\nКак сообщали Українські Новини, министр иностранных дел Павел Климкин считает благоприятными для Украины результаты выборов в Европейский парламент.\r\nТакже на выборах в Европарламент в Великобритании лидировала партия сторонников Вrexit.\r\nЕвропарламент обновил состав: реакция Украины.\r\nДепутаты от правопопулистских партий объединились в новую силу в Европарламенте.