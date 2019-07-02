Евросовет избрал своим президентом премьер-министра Бельгии Мишеля

Европейский Совет избрал своим президентом премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля.

Об этом говорится в сообщении Евросовета, передают Українськi Новини.

"Европейский Совет избрал сегодня Шарля Мишеля Президентом Европейского Совета. Президент Европейского Совета избирается на период с 1 декабря 2019 года по 31 мая 2022 года", - сказано в нем.

Отмечается, что мандат председателя Европейского Совета сроком на два с половиной года продлевается один раз.

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