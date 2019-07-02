подписаться на рассылку
25.9 26.25
29.1 29.8
˟
02 июля 2019, вторник, 21:15 38
Политика мира 2019-07-02T21:15:22+03:00
Українські Новини
Евросовет избрал своим президентом премьер-министра Бельгии Мишеля

Евросовет избрал своим президентом премьер-министра Бельгии Мишеля

Шарль Мишель стал Президентом Европейского Совета. Фото: belvpo.com
Шарль Мишель стал Президентом Европейского Совета. Фото: belvpo.com

Европейский Совет  избрал своим президентом премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля.

Об этом говорится в сообщении Евросовета, передают Українськi Новини.

"Европейский Совет избрал сегодня Шарля Мишеля Президентом Европейского Совета. Президент Европейского Совета избирается на период с 1 декабря 2019 года по 31 мая 2022 года", - сказано в нем.

Отмечается, что мандат председателя Европейского Совета сроком на два с половиной года продлевается один раз.

Как сообщали Українськi Новини, в Страсбурге, Франция, открылось учредительное заседание нового созыва Европарламента, выборы которого прошли 26 мая.

Как сообщали Українські Новини, министр иностранных дел Павел Климкин считает благоприятными для Украины результаты выборов в Европейский парламент.

Также на выборах в Европарламент в Великобритании лидировала партия сторонников Вrexit.

Европарламент обновил состав: реакция Украины.

Депутаты от правопопулистских партий объединились в новую силу в Европарламенте.

Больше новостей о: Выборы в Европарламент Президент Евросовета

Архив
Новости
Журналиста избили на митинге сторонников Порошенко. Фото: strana.ua
На "майдане Порошенко" избили журналиста "Страны" 22:24
Кандидат от "Слуги народа" Куницкий служил в армии и присягал иностранному государству, - нардепы 21:50
Евросовет выдвинул кандидатом в президенты Еврокомиссии министра обороны Германии 21:45
ЦИК хочет возместить партиям 2,3 млрд гривен, потраченных на агитацию 21:34
Зеленский пригласил миссию МВФ в Украину после формирования нового Кабмина 21:19
больше новостей
Сильная жара охватит Украину и уйдет на юг: синоптик рассказала о погоде в начале недели 06:00 Карта
Магнитные бури в июле: самые опасные дни и как сохранить хорошее самочувствие 09:17 Инфографика
С 1 июля двум категориям украинцев повысили пенсии 08:55
В Украине увеличился прожиточный минимум 08:30
Жару разбавит прохладный атмосферный фронт: синоптик дала предварительный прогноз на неделю 06:00 Карта
больше новостей
Шарий зарегистрирован кандидатом в депутаты Рады 14:08
Портнов нанял детективов в Панаме искать офшоры Порошенко 16:14
Могилев обещает вернуть справедливые пенсии силовикам 12:00
Дом, в котором погибли дети. Фото: ГосЧС
Четыре маленьких ребенка погибли в пожаре под Одессой, пока их пьяные матери были во дворе 12:37
Похищенный налоговиками бизнесмен смог убежать из плена, - ICTV 10:33
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok