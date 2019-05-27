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27 мая 2019, понедельник, 14:43 51
Внешняя политика 2019-05-27T14:43:14+03:00
Українські Новини
Европарламент обновил состав: реакция Украины

Европарламент обновил состав: реакция Украины

Европарламент
Европарламент

Министр иностранных дел Павел Климкин считает благоприятными для Украины результаты выборов в Европейский парламент.

Об этом он написал в микроблоге Twitter, передают передают Українськi Новини.

"Беру телефон и начинаю поздравлять многих друзей, которым вчера дали кредит доверия избиратели. Попутно и нарежу им задачи по поддержке Украины. В новом составе Европарламента наши друзья, безусловно, преобладают. Залог нашего общего успеха - дружба и европейские ценности", - написал Климкин.

Бывший Президент Петр Порошенко также в своем посте в социальной сети Facebook, позитивно оценил результаты выборов в Европарламент.

"С оптимизмом воспринимаю результаты выборов в Европарламент. Не оправдались пессимистические прогнозы относительно успеха популистов, ультраправых и евроскептиков. Граждане ЕС четко подтвердили приверженность и поддержку интеграционным процессам на европейском континенте", - написал он.

Порошенко поприветствовал Европейскую народную партию (ЕНП) с первым местом на выборах и выразил надежду что Европарламент, как и Европейский Совет и Еврокомиссия, активно будут поддерживать европейский прогресс Украины.

Выборы в Европарламент прошли 23-26 мая.

Избиратели на них продемонстрировали необычно высокую явку: 51% из 420 млн европейских избирателей.

По предварительным данным, христианские демократы из ЕНП могут получить ориентировочно 179 мандатов в парламенте нового созыва (на 39 мест меньше, чем по итогам прошлых выборов), "Прогрессивный Альянс социалистов и демократов" - 150 мест (на 36 мест меньше), фракция "Альянс либералов и демократов за Европу" получат ориентировочно 107 мест, фракция "Зеленые"  увеличит количество мест до 70.

Теперь ЕНП и социал-демократы не смогут вдвоем формировать большинство в Европарламенте, им понадобится поддержка либералов или "зеленых".

При этом более 100 мандатов получили антиевропейские силы.

Как сообщали Українськi Новини, на выборах в Европарламент в Великобритании лидирует партия сторонников Вrexit.

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