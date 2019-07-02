Єврорада обрала своїм президентом прем'єр-міністра Бельгії Мішеля

Європейська Рада обрала своїм президентом прем'єр-міністра Бельгії Шарля Мішеля.\r\nПро це йдеться в повідомленні Євроради, передають Українські Новини.\r\n"Європейський Рада обрала сьогодні Шарля Мішеля Президентом Європейської Ради. Президент Європейської Ради обирається на період з 1 грудня 2019 року по 31 травня 2022 року", - сказано в ньому.\r\nНаголошується, що мандат голови Європейської Ради строком на два з половиною роки продовжується один раз.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Страсбурзі, Франція, відкрилося установче засідання нового скликання Європарламенту, вибори якого відбулися 26 травня.\r\nКрім того, міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає сприятливими для України результати виборів у Європейський парламент.\r\nТакож на виборах до Європарламенту у великій Британії лідирувала партія прихильників Вrexit.\r\nЄвропарламент оновив склад: реакція України.\r\nДепутати від правопопулістських партій об'єдналися в нову силу в Європарламенті.