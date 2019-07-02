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02 липня 2019, вівторок, 21:15 17
Політика світу 2019-07-02T22:51:59+03:00
Українські Новини
Єврорада обрала своїм президентом прем'єр-міністра Бельгії Мішеля

Єврорада обрала своїм президентом прем'єр-міністра Бельгії Мішеля

Шарль Мішель став Президентом Європейської Ради. Фото: belvpo.com
Шарль Мішель став Президентом Європейської Ради. Фото: belvpo.com

Європейська Рада обрала своїм президентом прем'єр-міністра Бельгії Шарля Мішеля.

Про це йдеться в повідомленні Євроради, передають Українські Новини.

"Європейський Рада обрала сьогодні Шарля Мішеля Президентом Європейської Ради. Президент Європейської Ради обирається на період з 1 грудня 2019 року по 31 травня 2022 року", - сказано в ньому.

Наголошується, що мандат голови Європейської Ради строком на два з половиною роки продовжується один раз.

Як повідомляли Українські Новини, у Страсбурзі, Франція, відкрилося установче засідання нового скликання Європарламенту, вибори якого відбулися 26 травня.

Крім того, міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає сприятливими для України результати виборів у Європейський парламент.

Також на виборах до Європарламенту у великій Британії лідирувала партія прихильників Вrexit.

Європарламент оновив склад: реакція України.

Депутати від правопопулістських партій об'єдналися в нову силу в Європарламенті.

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