Єврорада обрала своїм президентом прем'єр-міністра Бельгії Мішеля

Європейська Рада обрала своїм президентом прем'єр-міністра Бельгії Шарля Мішеля.

Про це йдеться в повідомленні Євроради, передають Українські Новини.

"Європейський Рада обрала сьогодні Шарля Мішеля Президентом Європейської Ради. Президент Європейської Ради обирається на період з 1 грудня 2019 року по 31 травня 2022 року", - сказано в ньому.

Наголошується, що мандат голови Європейської Ради строком на два з половиною роки продовжується один раз.

Як повідомляли Українські Новини, у Страсбурзі, Франція, відкрилося установче засідання нового скликання Європарламенту, вибори якого відбулися 26 травня.

Крім того, міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає сприятливими для України результати виборів у Європейський парламент.

Також на виборах до Європарламенту у великій Британії лідирувала партія прихильників Вrexit.

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