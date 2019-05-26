В ЕС проходят выборы нового Европарламента

В воскресенье, 26 мая, граждане 21 страны Евросоюза голосуют на выборах в Европейский парламент.\r\nОб этом сообщает "Европейская правда".\r\nЕвропейские выборы являются крупнейшими в мире по количеству избирателей после Индии. Более 420 млн человек в странах ЕС имеют право избирать 751 члена парламента.\r\nВ воскресенье своих представителей выбирают граждане 21 страны ЕС.\r\nИзбиратели в 7 странах - Нидерландах, Великобритании, Ирландии, Чехии, Латвии, Мальте и Словакии - уже проголосовали в предыдущие дни.\r\nУчастки начали работать в 7:00 утра в восточных государствах блока. Голосование продлится до 23:00, когда закроются участки в Италии.\r\nЕвродепутатов выбирают по пропорциональной системе, а дальше депутаты от партий различных государств объединяются в партийные группы.\r\nПо прогнозам социологических опросов, правый евроскептических фланг парламента может существенно возрасти, а центристские партии уменьшат свое представительство. Правые популисты лидируют в опросах двух из четырех крупнейших стран-членов - Италии и Великобритании, которая выходит из Евросоюза. Также они претендуют на победу во Франции.\r\nВпрочем, неожиданные результаты тоже возможны. Например, в Нидерландах победу прогнозировали популистам, на лидерами, согласно экзит-полу, стали проевропейские партии. В Ирландии, по результатам экзит-пола, тоже лидируют проевропейские партии.\r\nПервый агрегированный прогноз состав Европейского парламента можно ожидать вскоре после 21:15 по Киеву.\r\nНапомним, скандальный глава Каталонии Пучдемон баллотировался в Европарламент.