Україна не запрошуватиме місію ПАРЄ для довгострокового спостереження за виборами

Голова Верховної Ради Андрій Парубій, який виступив проти присутності спостерігачів ПАРЄ на виборах Ради, скасував запрошення місії Парламентської асамблеї Ради Європи для довготермінового спостереження за позачерговими виборами парламенту 21 липня.

Про це глава української делегації в ПАРЄ, депутат Ради від фракції "Блок Петра Порошенко" Володимир Ар'єв повідомив у своєму мікроблозі Twitter, передають Українські новини.

"Голова Верховної Ради Андрій Парубій скасував запрошення для ПАРЄ здійснювати спостереження за достроковими парламентськими виборами в Україні", - написав він.

Як повідомляли Українські новини, ЦВК зареєструвала майже 3 тис. міжнародних спостерігачів на виборах Президента.

Також ЦВК відмовилася зареєструвати понад 20 росіян спостерігачами на виборах Президента.