Гройсман запропонував керівництву "Нафтогазу" повернути 390 млн гривень премій

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман запропонував керівництву Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" повернути 389,3 млн гривень премій, виплачені за підсумками роботи за 2018 рік.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Кабміну, передають Українські Новини.

"У мене немає дискусій з керівництвом "Нафтогазу". Воно досить цинічний монополіст, з яким мені не по дорозі. Пропоную їм, щоб повернули премії - це буде справедливо", - сказав Гройсман.

Також він додав, що керівництво "Нафтогазу" провалило затверджену урядом програму видобутку газу 2020.

Як повідомляли Українські Новини, керівництво "Нафтогазу" розділило гігантське винагороду в 127 млн грн.

Пізніше став відомий список, кому "Нафтогаз" виплатить гігантські премії.

Тим часом отримавши гігантську премію, Коболєв вирішив відмовитися від зарплати.