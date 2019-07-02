Гройсман запропонував керівництву "Нафтогазу" повернути 390 млн гривень премій

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман запропонував керівництву Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" повернути 389,3 млн гривень премій, виплачені за підсумками роботи за 2018 рік.\r\nПро це йдеться у повідомленні на сайті Кабміну, передають Українські Новини.\r\n"У мене немає дискусій з керівництвом "Нафтогазу". Воно досить цинічний монополіст, з яким мені не по дорозі. Пропоную їм, щоб повернули премії - це буде справедливо", - сказав Гройсман.\r\nТакож він додав, що керівництво "Нафтогазу" провалило затверджену урядом програму видобутку газу 2020.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, керівництво "Нафтогазу" розділило гігантське винагороду в 127 млн грн.\r\nПізніше став відомий список, кому "Нафтогаз" виплатить гігантські премії.\r\nТим часом отримавши гігантську премію, Коболєв вирішив відмовитися від зарплати.