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02 липня 2019, вівторок, 17:18 25
Економіка 2019-07-02T17:23:42+03:00
Українські Новини
У червні держбюджет виконаний з доходів більш ніж на 80%

У червні держбюджет виконаний з доходів більш ніж на 80%

Гроші. Фото: bank.gov.ua
Гроші. Фото: bank.gov.ua

У червні державний бюджет виконаний з доходів на 82,2%.

Про це свідчать дані Державної казначейської служби, передають Українські Новини.

Доходи держбюджету за звітний період становили 80,102 млрд гривень при плані в 97,413 млрд гривень.

Отже, держбюджет у червні з доходів виконаний з дефіцитом в 17,310 млрд гривень.

Доходи загального фонду держбюджету в червні становили 71,7 млрд гривень при плані 89,4 млрд гривень, спецфонду – 8,4 млрд гривень при плані в 8 млрд гривень.

Надходження ЄСВ в червні становило 24,764 млрд гривень, тоді як торік у червні цей показник становив 21,124 млрд гривень.

У січні-червні держбюджет за доходами виконано на 95%.

Доходи держбюджету за півроку становили 506,823 млрд гривень при плані в 533,385 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, залишок коштів у держскарбниці скоротився більше ніж в 2 рази.

Також доходи держбюджету в квітні становили 96% від плану.

Крім того, у січні-квітні поточного року державний бюджет виконано з дефіцитом 0,9 млрд гривень.

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