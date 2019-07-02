У червні держбюджет виконаний з доходів більш ніж на 80%

У червні державний бюджет виконаний з доходів на 82,2%.\r\nПро це свідчать дані Державної казначейської служби, передають Українські Новини.\r\nДоходи держбюджету за звітний період становили 80,102 млрд гривень при плані в 97,413 млрд гривень.\r\nОтже, держбюджет у червні з доходів виконаний з дефіцитом в 17,310 млрд гривень.\r\nДоходи загального фонду держбюджету в червні становили 71,7 млрд гривень при плані 89,4 млрд гривень, спецфонду – 8,4 млрд гривень при плані в 8 млрд гривень.\r\nНадходження ЄСВ в червні становило 24,764 млрд гривень, тоді як торік у червні цей показник становив 21,124 млрд гривень.\r\nУ січні-червні держбюджет за доходами виконано на 95%.\r\nДоходи держбюджету за півроку становили 506,823 млрд гривень при плані в 533,385 млрд гривень.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, залишок коштів у держскарбниці скоротився більше ніж в 2 рази.\r\nТакож доходи держбюджету в квітні становили 96% від плану.\r\nКрім того, у січні-квітні поточного року державний бюджет виконано з дефіцитом 0,9 млрд гривень.