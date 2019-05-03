Доходы госбюджета в апреле составили 96% от плана

В апреле государственный бюджет выполнен по доходам на 95,9%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, передают Українські Новини.

Доходы госбюджета за отчетный период составили 111,942 млрд гривен при плане в 116,738 млрд гривен.

Следовательно госбюджет в апреле по доходам выполнен с дефицитом в 4,795 млрд гривен.

Доходы общего фонда госбюджета в апреле составили 104,103 млрд гривен при плане 108,563 млрд гривен, спецфонда – 7,8 млрд гривен при плане в 8,2 млрд гривен.

Поступление ЕСВ в апреле составило 23,475 млрд гривен, тогда как в прошлом году в апреле этот показатель составил 18,6 млрд гривен.

В январе-апреле госбюджет по доходам выполнен на 95,2%.

Доходы госбюджета за 4 месяца составили 322,566 млрд гривен при плане в 338,691 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, в январе-апреле текущего года государственный бюджет выполнен с дефицитом 0,9 млрд гривен.

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