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01 июля 2019, понедельник, 11:10 287
Финансы 2019-07-01T11:23:42+03:00
Українські Новини
Остаток средств в госказне сократился более чем в 2 раза

Остаток средств в госказне сократился более чем в 2 раза

Бюджет.
Бюджет.

Остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в июне сократился в 2,3 раза с 29,539 млрд гривен (на 1 июня) до 12,958 млрд гривен (на 1 июля).

Об этом говорится в сообщении Государственной казначейской службы, передают Українські Новини.

Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2019 году составлял по состоянию на 1 марта – 8,196 млрд гривен, а максимальный – 36,850 млрд гривен - на 1 мая.

В 2018 году остаток средств на ЕКС увеличился с 5,099 млрд до 9,861 млрд гривен.

В 2017 году остаток средств на едином казначейском счете сократился с 14,258 млрд гривен до 5,1 млрд гривен.

Единый казначейский счет - система бюджетных счетов органов Госказначейства, на которые зачисляются налоги, сборы, иные обязательные платежи госбюджета, из которых органами Госказначейства осуществляются платежи в пользу субъектов хозяйствования, выполнивших работы или оказавших услуги распорядителям бюджетных средств.

Как сообщали Українські Новини, с 1 июля вырос прожиточный минимум для трудоспособных лиц на 86 гривен и составляет 2 007 гривен вместо 1 921 гривны.

С 1 июля в Украине выросли пенсии до 2 тыс. гривен для женщин с трудовым стажем более 30 лет и мужчин со стажем более 35 лет.

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