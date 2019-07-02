У Львівській області через спеку загорілась вантажівка з вугіллям

На автодорозі у Львівській області зайнялася фура з 13 тонн деревного вугілля. Про це повідомили в ДСНС Львівської області.

За словами рятувальників, інцидент стався, 1 липня, під час пересування через селище Подберезцы Пустомитівського району Львівської області. Заява про займання надійшло в службу після обіду - у 15:21. На місце події оперативно прибув загін. Локалізувати вогонь вдалося у 15:36. Повністю загасити всі вогнища рятувальники змогли у 15:44.

Було встановлено, що вугілля перевозивлося у фурі марки MAN. Сама вантажівки не постраждала. Однак вантажний причіп згорів майже повністю. Також вогонь знищив 13 тонн деревного вугілля. Ліквідацією пожежі в селі Підберезці займалися 15 пожежних, а також 3 спеціальних автомобіля.

В результаті пожежі постраждалих немає. На даний момент встановлюються всі подробиці загоряння і визначається причина. За попередньою версією рятувальників, загоряння могло відбутися через високі температури повітря.

Спека знову наздожене Україну, але ненадовго: синоптик дала прогноз на початок липня.

Раніше у столиці зафіксували нові температурні рекорди.

Європу накрила аномальна спека: у Франції та Швейцарії температура вище 40 градусів.