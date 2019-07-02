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02 липня 2019, вівторок, 16:51 23
Економіка 2019-07-02T17:45:02+03:00
Українські Новини
РНБО відмовився розглядати конфлікт "Нафтогазу" і Кабміну з анбандлингу

РНБО відмовився розглядати конфлікт "Нафтогазу" і Кабміну з анбандлингу

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) заявляє, що вирішенням питання про зміну моделі проведення процесу щодо виділення функції оператора газотранспортної системи (анбандлинга) Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" повинен займатися Кабінет Міністрів.

Про це йдеться у відповіді РНБО на запит Українських Новин.

"Засновником і єдиним акціонером "Нафтогазу" є держава, а функції з управління корпоративними правами держави в статутному капіталі компанії здійснює Кабмін. Вищим органом компанії є загальні збори, до компетенції якого належить в тому числі визначення основних напрямків діяльності, затвердження стратегії та місії", - йдеться в ньому.

Також РНБО відзначає, що рада надіслала копію листа "Нафтогазу" Кабміну з пропозицією доручити зацікавленим державним органам разом з "Нафтогазом" у межах своїх повноважень вжити заходів для вирішення питання з вибором моделі анбандлинга.

 

 

Як повідомляли Українські Новини, "Газпром" заявляв, що Україна не встигне підписати газовий контракт до кінця року.

Після зустрічі з Бойком і Медведчуком Міллер заявив про готовність "Газпрому" надати Україні знижку в 25%.

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