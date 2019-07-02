УПЦ КП просить суд скасувати свою ліквідацію

Українська православна церква (Київського патріархату) просить Окружний адміністративний суд Києва суд скасувати рішення Міністерства культури про скасування реєстрації статуту УПЦ (КП).\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.\r\n"В Окружний адміністративний суд міста Києва надійшов позов до Міністерства культури України про скасування наказу, в частині, де зазначено, що втратили чинність накази Міністерства про реєстрацію в новій редакції Статуту релігійної організації "Київської патріархії Української Православної Церкви", а також про нову редакцію Статуту про управління УПЦ КП. Позивачем вказано Українську Православну Церкву Київського Патріархату", - сказано в ньому.\r\nЗокрема, позивач просить суд визнати протиправним та скасувати наказ Мінкультури від 30 січня поточного року про визнання таким, що втратив чинність, наказ про реєстрацію статуту УПЦ (КП) у новій редакції та про нову редакцію статуту про управління УПЦ (КП).\r\nВодночас, разом із позовною заявою було подано клопотання про забезпечення позову, де позивач просить негайно призупинити дію оскаржуваного наказу в частині припинення дії наказів міністерства про статути УПЦ (КП).\r\nЗараз судом вирішується питання про відкриття провадження і наявності правових підстав для вжиття заходів забезпечення позову.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ПЦУ відсторонила двох священиків через підтримку Філарета.\r\nТакож на "соборі" Філарета відновили Київський патріархат і відкинули Томос.