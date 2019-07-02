УПЦ КП просить суд скасувати свою ліквідацію

Українська православна церква (Київського патріархату) просить Окружний адміністративний суд Києва суд скасувати рішення Міністерства культури про скасування реєстрації статуту УПЦ (КП).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

"В Окружний адміністративний суд міста Києва надійшов позов до Міністерства культури України про скасування наказу, в частині, де зазначено, що втратили чинність накази Міністерства про реєстрацію в новій редакції Статуту релігійної організації "Київської патріархії Української Православної Церкви", а також про нову редакцію Статуту про управління УПЦ КП. Позивачем вказано Українську Православну Церкву Київського Патріархату", - сказано в ньому.

Зокрема, позивач просить суд визнати протиправним та скасувати наказ Мінкультури від 30 січня поточного року про визнання таким, що втратив чинність, наказ про реєстрацію статуту УПЦ (КП) у новій редакції та про нову редакцію статуту про управління УПЦ (КП).

Водночас, разом із позовною заявою було подано клопотання про забезпечення позову, де позивач просить негайно призупинити дію оскаржуваного наказу в частині припинення дії наказів міністерства про статути УПЦ (КП).

Зараз судом вирішується питання про відкриття провадження і наявності правових підстав для вжиття заходів забезпечення позову.

Як повідомляли Українські Новини, ПЦУ відсторонила двох священиків через підтримку Філарета.

Також на "соборі" Філарета відновили Київський патріархат і відкинули Томос.