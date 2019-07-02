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02 липня 2019, вівторок, 16:45 13
Верховна Рада і партії 2019-07-02T17:30:03+03:00
Українські Новини
Партія Ляшка скликає позачергову сесію Ради для розгляду питань про педофілів

Партія Ляшка скликає позачергову сесію Ради для розгляду питань про педофілів

Фракція Радикальної партії у Верховній Раді зібрала більш як 150 підписів, необхідних для проведення позачергової сесії парламенту, з метою розгляду питань реєстру педофілів та їх хімічної кастрації.

Про це депутат Ради Валерія Заружко повідомила журналістам, передають Українські новини.

"156 підписів. Тобто, пройде у нас позачергове засідання з цього приводу. Привід, я вважаю, дуже важливий і розглянути ці питання потрібно терміново", - сказала вона.

Заружко зазначила, що фракція пропонує розглянути проекти про запровадження відкритого реєстру педофілів і покарання для них у вигляді хімічної кастрації.

Депутат додала, що засідання планується провести в понеділок, 8 липня, о 10:00.

Також вона не виключає, що до порядку денного засідання можуть бути додані інші питання.

"Що там Парубій буде додавати, це у нього запитайте, і якщо буде", - сказала парламентарій.

Як повідомляли Українські новини, 24 червня електронна петиція до Ради про якнайшвидший розгляд законопроекту №6607 про реєстр педофілів, набрала 25 тис. голосів, які необхідні для її передачі на новий розгляд.

Раніше в Одеській області суд заарештував терміном на 2 місяці без права внесення застави підозрюваного в вбивстві 11-річної Дарини Лук'яненко.

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