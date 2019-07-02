"Рекордне літо": кияни пережили найспекотнішу добу в історії

1 липня середньодобова температура повітря у Києві вперше за 129 років спостережень перевищив попереднє рекордне значення і становила 26,0 градусів. До цього сама висока середньодобова температура цього дня була зафіксована в 1890 році - 25,6 градусів. Про це повідомляється на сайті Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Крім того, ніч на 2 липня виявилась найтеплішою з 1881 року - за 138 років спостережень. Температура повітря вночі не опустилася нижче 20,9 градусів, а це означає, що попередні рекорди 1938 і 2016 перевищені на 0,9 градуса.

Також спека знову наздожене Україну, але ненадовго: синоптик дала прогноз на початок липня.

Раніше у столиці зафіксували нові температурні рекорди.

Європу накрила аномальна спека: у Франції та Швейцарії температура вище 40 градусів.