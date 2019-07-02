Вибух на дитячому майданчику в Дніпропетровській області: двоє дітей у тяжкому стані

Двоє з шістьох дітей, які постраждали від вибуху гранати у Дніпропетровській області, знаходяться у тяжкому стані. Двоє постраждалих були вже прооперовані. Про це повідомляє "112 Україна".

"Шестеро дітей доставили в Дніпро в обласну лікарню. Їх зараз там оперують трьох, двох вже прооперували. У тяжкому стані 16-річний хлопець: йому відірвало один палець на руці, а також дуже складне осколкове поранення в живіт. П'ятирічний хлопчик також у тяжкому стані, у нього осколкові поранення", - йдеться в повідомленні.

За словами місцевих хлопців, до трагедії діти грали з вибухівкою. Вони подумали, що це була сигнальна ракета.

Як повідомляли Українські Новини, в Харкові прогримів потужний вибух, є жертви.

Раніше в центрі Кривого Рогу на автобусній зупинці прогримів вибух, є постраждалі.