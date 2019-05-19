В Харькове прогремел мощный взрыв, есть жертвы

2 человека погибли и 1 госпитализирован из-за взрыва гранаты 18 мая вблизи дома №40 на улице Двинской в Харькове.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы полиции Харьковской области, передают Українськi Новини.

Сообщение о взрыве поступило в Основянский отдел полиции из службы "102" в 23:42.

"От полученных травм погибли двое граждан - 36-летний мужчина и мужчина, личность которого устанавливается", - говорится в сообщении.

Место взрыва. Фото: полиция Харьковской области

35-летнего пострадавшего доставили в больницу с множественными осколочными ранениями головы и туловища.

Состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

Информация внесена в журнал единого учета.

Граната.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу.

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Как сообщали Українські Новини, после взрыва в отделении банка полиция нашла огромный арсенал оружия в селе под Луганском. Ранее взрыв гранаты под Днипром убил мужчину, ранил пятерых людей и повредил легковушку.