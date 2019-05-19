В Харькове прогремел мощный взрыв, есть жертвы

2 человека погибли и 1 госпитализирован из-за взрыва гранаты 18 мая вблизи дома №40 на улице Двинской в Харькове.\r\nОб этом сказано в сообщении пресс-службы полиции Харьковской области, передают Українськi Новини.\r\nСообщение о взрыве поступило в Основянский отдел полиции из службы "102" в 23:42.\r\n"От полученных травм погибли двое граждан - 36-летний мужчина и мужчина, личность которого устанавливается", - говорится в сообщении.\r\nМесто взрыва. Фото: полиция Харьковской области\r\n35-летнего пострадавшего доставили в больницу с множественными осколочными ранениями головы и туловища.\r\nСостояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.\r\nИнформация внесена в журнал единого учета.\r\nГраната.\r\nРешается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу.\r\nОбстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.\r\nКак сообщали Українські Новини, после взрыва в отделении банка полиция нашла огромный арсенал оружия в селе под Луганском. Ранее взрыв гранаты под Днипром убил мужчину, ранил пятерых людей и повредил легковушку.