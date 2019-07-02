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  • Вражаючі фото найсильнішого потопу в російській Іркутської області зробили з космосу: під воду пішли міста
02 липня 2019, вівторок, 15:26 25
Азія 2019-07-02T18:00:04+03:00
Українські Новини
Вражаючі фото найсильнішого потопу в російській Іркутської області зробили з космосу: під воду пішли міста

Вражаючі фото найсильнішого потопу в російській Іркутської області зробили з космосу: під воду пішли міста

На отриманих кадрах видно серйозний масштаб затоплення. Фото: roscosmos.ru
На отриманих кадрах видно серйозний масштаб затоплення. Фото: roscosmos.ru

У Мережі з'явилися вражаючі фото страшного потопу в Іркутській області Росії, де через потужні зливи в горах повінь затопило кілька населених пунктів. Фотографії наслідків стихії оприлюднили у прес-службі Роскосмосу.

Зйомки постраждалого регіону, де введено режим НС, проводяться кілька разів на добу. "Станом на 1 липня отримані і передані дані ДЗЗ загальною площею понад 1,5 млн. квадратних кілометрів", - вказують в Роскосмосі.

На отриманих кадрах видно серйозний масштаб затоплення. Зокрема, на знімках показані міста Нижнеудинськ і Бирюсинськ, де річки затопили численні будови.

roscosmos.ru/На отриманих кадрах видно серйозний масштаб затоплення. Фото: roscosmos.ru

Людей евакуювали, проте багато хто залишається в "плавучих поселеннях".

Рівень води в річках почав підніматися 27 червня. Вже на наступний день було прийнято рішення про евакуацію. А 29-ого рівень води в річці Ія склав 1383 сантиметри при критичної позначки в 700, передає "Іркутськ Сьогодні".

Тулун пішов під воду в Росії. Фото: irk.todayТулун пішов під воду в Росії. Фото: irk.today

Пробка з будинків біля мосту федеральної траси Р-255 «Сибір» в Іркутській області. Фото: Телеграм-канал «Раніше всіх. Ну майже»Пробка з будинків біля мосту федеральної траси Р-255 «Сибір» в Іркутській області. Фото: Телеграм-канал «Раніше всіх. Ну майже»

На західній Україні руйнуються мости через вихід річок з берегів, 1 міст, 8 будинків і 273 га сільгоспугідь затоплені через сильний паводок на Закарпатті.

На Закарпатті через повені потонув 100-річна чеський млин.

на Закарпатті паводок обрушив міст у високогірному селі.

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