Видео дня: на Закарпатье из-за наводнения тонет 100-летняя чешская мельница

В Виноградовском селе Большие Комяты тонет 100-летняя мельница. Ее построили еще в 1890 году.

Об этом сообщил "Голос Карпат".

С 21 мая по всей территории Закарпатской области продолжаются сильные дожди, которые в центральной и восточной частях составили более 50 мм. В результате непогоды в Закарпатье зафиксировали подтопления на территории Иршавского, Хустского и Виноградовского районов.

Всего на территории области подтоплены 8 дворов, 273 га сельхозугодий, 170 га пастбищ, а также поврежден 1 мостовой переход и разрушено 230 м.п. берегоукреплений.

Также пострадала мельница, построенная в 1890 году. Из-за наводнения ее потихоньку затапливает водой.

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Как сообщали Українські Новини, сегодня почти на всей территории Украины пройшли грозы, местами – с градом.

Ранее украинцев предупредили о сильных дождях, грозах и порывах ветра.