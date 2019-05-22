Видео дня: на Закарпатье из-за наводнения тонет 100-летняя чешская мельница

В Виноградовском селе Большие Комяты тонет 100-летняя мельница. Ее построили еще в 1890 году.\r\nОб этом сообщил "Голос Карпат".\r\nС 21 мая по всей территории Закарпатской области продолжаются сильные дожди, которые в центральной и восточной частях составили более 50 мм. В результате непогоды в Закарпатье зафиксировали подтопления на территории Иршавского, Хустского и Виноградовского районов.\r\nВсего на территории области подтоплены 8 дворов, 273 га сельхозугодий, 170 га пастбищ, а также поврежден 1 мостовой переход и разрушено 230 м.п. берегоукреплений.\r\nТакже пострадала мельница, построенная в 1890 году. Из-за наводнения ее потихоньку затапливает водой.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=Y3xZbpEG8Jo" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=IScOmOh_m-k" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=hy_I-AGnBRM" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українські Новини, сегодня почти на всей территории Украины пройшли грозы, местами – с градом.\r\nРанее украинцев предупредили о сильных дождях, грозах и порывах ветра.