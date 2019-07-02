підписатися на розсилку
25.9 26.25
29.1 29.8
˟
02 липня 2019, вівторок, 15:18 13
Події 2019-07-02T15:26:12+03:00
Українські Новини
У Києві проводиться евакуація у всіх детсадках

У Києві проводиться евакуація у всіх детсадках

Поліція перевіряє інформацію про замінування всіх дитячих садів у Києві, проводиться евакуація.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба Головного управління Нацполиции в Києві.

"Проводиться перевірка", - сказав співробітник відомства.

За його словами, результатів перевірки поки немає.

Він також повідомив, що там, де необхідно, проводиться евакуація дітей і персоналу дитсадків.

Згідно з інформацією поліції, на електронну адресу Державної служби з надзвичайних ситуацій в столиці надійшов лист про те, що всі київські дитсадки заміновані.

Як повідомляли Українські Новини, 1 липня співробітники Національної поліції проводили евакуацію людей через повідомлення про мінування 25 житлових будинків, всіх лікарень, дитячих садків, супермаркетів і торгово-розважальних центрів в Днипре.

Крім того, невідомі 20 червня повідомили про замінування всіх 229 дитячих садків і ще 5 об'єктів у Харкові.

Тим часом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков змінив алгоритм реагування правоохоронців на повідомлення про мінування і доручив керівникам поліції самим приймати рішення про необхідність евакуації людей.

Більше новин про: повідомлення про замінування Евакуація Дитсадки мінування дитячих садків

Архів
Новини
Смертельна ДТП у Миколаївській області. Фото: Нацполіція
У Миколаївській області зіткнулися два мікроавтобуси, одна людина загинула, ще 15 - постраждали 15:29
У Києві проводиться евакуація у всіх детсадках 15:18
"Нафтогаз" оцінив затверджену Кабміном модель проведення анбандлинга в 18 млрд доларів 15:08 Документ
Послугою з перенесення номерів скористалися 9 630 абонентів 15:05
Потрібно термінове засідання РНБО щодо ситуації з КП "Вода Донбасу", - Асоціація водоканалів України 14:56
більше новин
У новому енергоринку ціна на електроенергію ДТЕК Ахметова впала на 25% 08:00
Пішла з життя одеська народна артистка Дембська, яка грала в театрі 70 років 15:41
Міністр закордонних справ Павло Клімкін. Фото: kherson.life
Клімкін назвав нового керівника МЗС 21:50
Викрадений податківцями бізнесмен зміг втекти з полону, - ICTV 10:33
В Україні припинила діяти формула "Роттердам+" 15:43
більше новин
20% депутатів "Слуги народу" братимуть хабарі, - Богдан 10:29
Зеленський запропонував нову формулу розрахунку ціни на електрику замість "Роттердам+" 15:14
Бойовики вбили військового і поранили двох при перевезенні бійця під Донецьком 13:26
Міністр закордонних справ Павло Клімкін. Фото: kherson.life
Клімкін назвав нового керівника МЗС 21:50
В Україні підвищився прожитковий мінімум 08:30
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok