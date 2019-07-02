У Києві проводиться евакуація у всіх детсадках

Поліція перевіряє інформацію про замінування всіх дитячих садів у Києві, проводиться евакуація.\r\nПро це Українським Новинам повідомила прес-служба Головного управління Нацполиции в Києві.\r\n"Проводиться перевірка", - сказав співробітник відомства.\r\nЗа його словами, результатів перевірки поки немає.\r\nВін також повідомив, що там, де необхідно, проводиться евакуація дітей і персоналу дитсадків.\r\nЗгідно з інформацією поліції, на електронну адресу Державної служби з надзвичайних ситуацій в столиці надійшов лист про те, що всі київські дитсадки заміновані.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 1 липня співробітники Національної поліції проводили евакуацію людей через повідомлення про мінування 25 житлових будинків, всіх лікарень, дитячих садків, супермаркетів і торгово-розважальних центрів в Днипре.\r\nКрім того, невідомі 20 червня повідомили про замінування всіх 229 дитячих садків і ще 5 об'єктів у Харкові.\r\nТим часом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков змінив алгоритм реагування правоохоронців на повідомлення про мінування і доручив керівникам поліції самим приймати рішення про необхідність евакуації людей.