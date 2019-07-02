У Києві проводиться евакуація у всіх детсадках

Поліція перевіряє інформацію про замінування всіх дитячих садів у Києві, проводиться евакуація.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба Головного управління Нацполиции в Києві.

"Проводиться перевірка", - сказав співробітник відомства.

За його словами, результатів перевірки поки немає.

Він також повідомив, що там, де необхідно, проводиться евакуація дітей і персоналу дитсадків.

Згідно з інформацією поліції, на електронну адресу Державної служби з надзвичайних ситуацій в столиці надійшов лист про те, що всі київські дитсадки заміновані.

Як повідомляли Українські Новини, 1 липня співробітники Національної поліції проводили евакуацію людей через повідомлення про мінування 25 житлових будинків, всіх лікарень, дитячих садків, супермаркетів і торгово-розважальних центрів в Днипре.

Крім того, невідомі 20 червня повідомили про замінування всіх 229 дитячих садків і ще 5 об'єктів у Харкові.

Тим часом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков змінив алгоритм реагування правоохоронців на повідомлення про мінування і доручив керівникам поліції самим приймати рішення про необхідність евакуації людей.