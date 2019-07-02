Аваков наказав поліції інакше реагувати на повідомлення про мінування

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков змінив алгоритм реагування правоохоронців на повідомлення про мінування і доручив керівникам поліції самим приймати рішення про необхідність евакуації людей.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби МВС, передають Українські Новини.

"Ми розуміємо, що в день голосування є ризик отримати велику кількість повідомлень про мінування виборчих дільниць. Після відповідної перевірки такі повідомлення виявляються помилковими, але перевірка приміщення займає багато часу. Щоб не допустити зриву процесу голосування в день виборів, наказом міністра внутрішніх справ було змінено алгоритм реагування на повідомлення про мінування. Відтепер рішення про евакуацію після обробки всієї інформації приймає безпосередньо керівник", - сказано в ньому.

Інші подробиці нововведень не вказано.

Як повідомляли Українські Новини, в Дніпрі шукали вибухівку у всіх лікарнях, дитсадках і супермаркетах. Також у Кривому Розі провели масову евакуацію будинків, пологового будинку, ТЦ та дитсадків.

Раніше у Миколаєві обмежили проїзд і евакуювали людей з мостів, вокзалу, аеропорту, ринку і ТРЦ.