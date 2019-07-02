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02 липня 2019, вівторок, 14:35 22
Події 2019-07-02T15:30:02+03:00
Українські Новини
Біля луганської мерії прогримів потужний вибух

Біля луганської мерії прогримів потужний вибух

1 липня близько четвертої ранку в Луганську прогримів потужний вибух, пишуть сепаратистські сайти.

В багатопід'їздному будинку по вулиці Коцюбинського загорівся дах 10 під'їзду, після чого городяни почули звук вибуху.

Після вибуху шматки металу відкинуло до пам'ятника Ворошилову, який стоїть навпроти другого під'їзду. Зазначимо, що пам'ятник також знаходиться навпроти луганської міської ради.

Мешканці будинку розповіли, що в будинку йшов ремонт даху.

Пожежний розрахунок, прибувши за викликом, почув хлопок. З'ясувалося, що займання сталося на технічному поверсі житлового будинку № 27.

Вибух у Луганську.Вибух у Луганську.

Загоряння було ліквідоване за сорок хвилин. Загиблих і постраждалих немає, причина пожежі, площа та сума збитку встановлюються.

Як повідомляли Українські Новини, дрон СММ ОБСЄ виявив 30 "Градів" під Луганськом, а в центрі Луганська ОБСЄ виявила "Гради", танки і гармати.

Крім того, після вибуху у відділенні банку поліція знайшла величезний арсенал зброї в селі під Луганськом.

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