Біля луганської мерії прогримів потужний вибух

1 липня близько четвертої ранку в Луганську прогримів потужний вибух, пишуть сепаратистські сайти.\r\nВ багатопід'їздному будинку по вулиці Коцюбинського загорівся дах 10 під'їзду, після чого городяни почули звук вибуху.\r\nПісля вибуху шматки металу відкинуло до пам'ятника Ворошилову, який стоїть навпроти другого під'їзду. Зазначимо, що пам'ятник також знаходиться навпроти луганської міської ради.\r\n\r\nМешканці будинку розповіли, що в будинку йшов ремонт даху.\r\nПожежний розрахунок, прибувши за викликом, почув хлопок. З'ясувалося, що займання сталося на технічному поверсі житлового будинку № 27.\r\nВибух у Луганську.\r\nЗагоряння було ліквідоване за сорок хвилин. Загиблих і постраждалих немає, причина пожежі, площа та сума збитку встановлюються.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, дрон СММ ОБСЄ виявив 30 "Градів" під Луганськом, а в центрі Луганська ОБСЄ виявила "Гради", танки і гармати.\r\nКрім того, після вибуху у відділенні банку поліція знайшла величезний арсенал зброї в селі під Луганськом.