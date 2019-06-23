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23 июня 2019, воскресенье, 08:45 191
Силовые структуры 2019-06-23T10:45:01+03:00
Українські Новини
Дрон СММ ОБСЕ обнаружил 30 "Градов" под Луганском

Дрон СММ ОБСЕ обнаружил 30 "Градов" под Луганском

Град. Фото: MilitaryArms.ru
Град. Фото: MilitaryArms.ru

Патруль Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) зафиксировал 30 реактивных систем залпового огня "Град", размещенных с нарушением линий отвода в оккупированных Россией районах Луганской области.

Об этом говорится в отчете миссии.

"20 июня беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия обнаружил 8 реактивных систем залпового огня БМ-12 "Град" на полигоне у Миусинска и 22 системы БМ-21 "Град" возле Хрустального", - говорится в отчете.

Также 20 июня СММ зафиксировала несколько десятков единиц другого тяжелого вооружения на оккупированных территориях Донбасса, размещенного по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения.

Напомним, в мае в центре Луганска ОБСЕ обнаружила "Грады", танки и гаубицы.

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