Похолодання до +11 і дощі чекають на українців посеред робочого тижня

Життя

3 липня в Україні очікується похолодання. В Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура вночі +15...+17 градусів, вдень +24...+26 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +11...+17 градусів, вдень +22...+27 градусів.

У Карпатах місцями короткочасний дощ, температура вночі +7...+12 градусів, вдень +13...+18 градусів.

У Моршині без опадів, температура вночі +12...+14 градусів, вдень +22...+24 градуси.

У Трускавці без опадів, температура вночі +12...+14 градусів, вдень +22...+24 градуси.

У Сваляві без опадів, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +23...+25 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +12...+17 градусів, вдень +21...+27 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +13...+20 градусів, вдень +24...+31 градус.

На сході України мінлива хмарність, вночі короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі +15...+21 градус, вдень +26...+31 градус.

На півдні України мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі +16...+21 градус, вдень +27...+32 градуси.

У Криму мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +16...+21 градус, вдень +27...+32 градуси.

У Ялті вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +18..+20 градусів, вдень +28...+30 градусів.

2 липня о 9:00 температура води в Чорному й Азовському морях становила +20...+25 градусів, в Дніпрі в межах Києва +23 градуси.

Карта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, спеку розбавить прохолодний атмосферний фронт: синоптик дала попередній прогноз на тиждень.

Також рятувальники попередили про складну погоду у вівторок.