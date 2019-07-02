Похолодання до +11 і дощі чекають на українців посеред робочого тижня

3 липня в Україні очікується похолодання. В Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м\/с, температура вночі +15...+17 градусів, вдень +24...+26 градусів.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура вночі +11...+17 градусів, вдень +22...+27 градусів.\r\nУ Карпатах місцями короткочасний дощ, температура вночі +7...+12 градусів, вдень +13...+18 градусів.\r\nУ Моршині без опадів, температура вночі +12...+14 градусів, вдень +22...+24 градуси.\r\nУ Трускавці без опадів, температура вночі +12...+14 градусів, вдень +22...+24 градуси.\r\nУ Сваляві без опадів, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +23...+25 градусів.\r\nНа півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура вночі +12...+17 градусів, вдень +21...+27 градусів.\r\nУ центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура вночі +13...+20 градусів, вдень +24...+31 градус.\r\nНа сході України мінлива хмарність, вночі короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м\/с, місцями шквали 15-20 м\/с. Температура вночі +15...+21 градус, вдень +26...+31 градус.\r\nНа півдні України мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м\/с, місцями шквали 15-20 м\/с. Температура вночі +16...+21 градус, вдень +27...+32 градуси.\r\nУ Криму мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура вночі +16...+21 градус, вдень +27...+32 градуси.\r\nУ Ялті вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +18..+20 градусів, вдень +28...+30 градусів.\r\n2 липня о 9:00 температура води в Чорному й Азовському морях становила +20...+25 градусів, в Дніпрі в межах Києва +23 градуси.\r\nКарта: Укргідрометцентр\r\nЯк повідомляли Українські Новини, спеку розбавить прохолодний атмосферний фронт: синоптик дала попередній прогноз на тиждень.\r\nТакож рятувальники попередили про складну погоду у вівторок.