Вибори в Раду: в поліцію надійшло понад 1,4 тис. повідомлень про порушення

72 тис. поліцейських забезпечуватимуть правопорядок під час виборів до Верховної Ради 21 липня. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.



Зазначено, що на даний момент в поліцію надійшло понад 1,4 тис. повідомлень про порушення у виборчій сфері. В основному вказана інформація пов'язана з незаконною агітацією - 1 093 фактів, підкупом виборців - 114 фактів, перешкоджанням здійсненню виборчого права - 48 фактів.



Наголошується, що для забезпечення громадської безпеки і порядку в день виборів планується залучити понад 72 000 поліцейських.



Заступник начальника Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе зазначив, що з початку виборчого процесу розпочато 60 кримінальних проваджень. Зокрема, 48 кримінальних проваджень безпосередньо пов'язані з порушенням виборчого законодавства. Ще 12 кримінальних проваджень - це злочини загальнокримінальної спрямованості, побічно пов'язані з порушенням виборчого процесу.



Найбільше кримінальних проваджень розпочато в Одеській (8) і Дніпропетровській областях (7), а також у Києві (6).



Нагадаємо, раніше ЦВК вирішила зареєструвати партію Саакашвілі.



Також ЦВК зареєструвала 66 кандидатів однофамільців у 43-х округах.



Тим часом Центральна виборча комісія на вибори в Раду замовила на 1,4 млн більше бюлетенів, ніж на вибори Президента.