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02 липня 2019, вівторок, 13:08 16
Вибори 2019-07-02T13:45:02+03:00
Українські Новини
Вибори в Раду: в поліцію надійшло понад 1,4 тис. повідомлень про порушення

Вибори в Раду: в поліцію надійшло понад 1,4 тис. повідомлень про порушення

Вибори. Фото: prm.ua
Вибори. Фото: prm.ua

72 тис. поліцейських забезпечуватимуть правопорядок під час виборів до Верховної Ради 21 липня. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.


Зазначено, що на даний момент в поліцію надійшло понад 1,4 тис. повідомлень про порушення у виборчій сфері. В основному вказана інформація пов'язана з незаконною агітацією - 1 093 фактів, підкупом виборців - 114 фактів, перешкоджанням здійсненню виборчого права - 48 фактів.

Наголошується, що для забезпечення громадської безпеки і порядку в день виборів планується залучити понад 72 000 поліцейських.

Заступник начальника Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе зазначив, що з початку виборчого процесу розпочато 60 кримінальних проваджень. Зокрема, 48 кримінальних проваджень безпосередньо пов'язані з порушенням виборчого законодавства. Ще 12 кримінальних проваджень - це злочини загальнокримінальної спрямованості, побічно пов'язані з порушенням виборчого процесу.

Найбільше кримінальних проваджень розпочато в Одеській (8) і Дніпропетровській областях (7), а також у Києві (6).

Нагадаємо, раніше ЦВК вирішила зареєструвати партію Саакашвілі.

Також ЦВК зареєструвала 66 кандидатів однофамільців у 43-х округах.

Тим часом Центральна виборча комісія на вибори в Раду замовила на 1,4 млн більше бюлетенів, ніж на вибори Президента.

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