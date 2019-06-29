ЦИК решил зарегистрировать партию Саакашвили

Центральная избирательная комиссия решила зарегистрировать партию "Рух нових сил" экс-главы Одесской государственной администрации и бывшего Президента Грузии Михаила Саакашвили на внеочередных парламентских выборах.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы РНС на странице в соцсети Facebook, передают Українські Новини.

"На заседании ЦИК решили зарегистрировать партию "Рух нових сил" Михаила Саакашвили в многомандатном и одномандатных избирательных округах для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду Украины 21 июля", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, ЦИК отказался зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Рады от "Руха нових сил" Саакашвили.

Бывший Президента Грузии Михаил Саакашвили намеревался обжаловать отказ Центральной избирательной комиссии в регистрации всех кандидатов в депутаты Верховной Рады от политической партии "Рух нових сил".

Шестой апелляционный административный суд Киева отменил отказ ЦИКа зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Рады от партии бывшего Президента Грузии Михаила Саакашвили "Рух нових сил".