подписаться на рассылку
25.9 26.25
29.1 29.85
˟
29 июня 2019, суббота, 22:54 111
Выборы 2019-06-29T22:58:50+03:00
Українські Новини
ЦИК решил зарегистрировать партию Саакашвили

ЦИК решил зарегистрировать партию Саакашвили

Михаил Саакашвили. Фото: SaakashviliMikheil/Facebook
Михаил Саакашвили. Фото: SaakashviliMikheil/Facebook

Центральная избирательная комиссия решила зарегистрировать партию "Рух нових сил" экс-главы Одесской государственной администрации и бывшего Президента Грузии Михаила Саакашвили на внеочередных парламентских выборах.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы РНС на странице в соцсети Facebook, передают Українські Новини.

"На заседании ЦИК решили зарегистрировать партию "Рух нових сил" Михаила Саакашвили в многомандатном и одномандатных избирательных округах для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду Украины 21 июля", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, ЦИК отказался зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Рады от "Руха нових сил" Саакашвили.

Бывший Президента Грузии Михаил Саакашвили намеревался обжаловать отказ Центральной избирательной комиссии в регистрации всех кандидатов в депутаты Верховной Рады от политической партии "Рух нових сил".

Шестой апелляционный административный суд Киева отменил отказ ЦИКа зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Рады от партии бывшего Президента Грузии Михаила Саакашвили "Рух нових сил".

Больше новостей о: Михаил Саакашвили ЦИК выборы в Верховную Раду Рух нових сил Парламентские выборы 2019

Архив
Новости
Прожиточный минимум и соцвыплаты вырастят с июля: на сколько и для кого 23:52
Самую огромную в истории Украины партию сигарет на 70 млн гривен изъяли на Закарпатье 23:14
ЦИК решил зарегистрировать партию Саакашвили 22:54
В итальянский Бари отправится паром из Черноморска, - Кабмин 22:20
ДТП на трассе
Daewoo выехал на встречку под Запорожьем: мужчина и женщина погибли, 2-летняя девочка в больнице 21:48
больше новостей
Жара готовит реванш: синоптик дала прогноз на День Конституции и начало июля 06:00 Карта
Ситуация на фронте обострилась: у ВСУ и боевиков масштабные потери 11:21
Повышение пенсий могут отменить: эксперты объяснили, почему надо менять пенсионный закон 10:14
НБУ ослабил гривну после Дня Конституции: официальный курс валют с понедельника 05:59
Гройсман три раза подряд пропустил час вопросов к правительству 10:19 Документ
больше новостей
Глава "Нефтегаза" получил более 1 млн гривен премии за каждый рабочий день в 2018 году 12:15 Документ
В Польше приняли закон о нулевой ставке налога на доходы от физлиц 09:00
Антон Кучухидзе: выборы премьера - Украина далека от Европы 09:30 Мнение
Вакарчук не смог ответить на вопрос Тимошенко, почем тарифы на газ для населения 16:08
Розенко получил надбавку за "интенсивный труд" размером почти с оклад в мае 08:43 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok