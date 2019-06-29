ЦИК зарегистрировала 66 однофамильцев кандидатов в 43-х округах. За одного платят до 20 тысяч долларов

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 66 однофамильцев кандидатов в народные депутаты Украины в 43-х мажоритарных округах.

Об этом свидетельствуют данные электронной системы Внеочередных выборов народных депутатов Украины 2019 на официальном сайте ЦИК, сообщает 24tv.ua.

При этом, на отдельных округах принять участие в предвыборной гонке изъявили желание сразу по несколько кандидатов с одинаковой фамилией. Так, на 133-м округе в Одессе кандидатами в депутаты зарегистрированы сразу четыре человека по фамилии Баранский. Двое из них – Виталии. При этом, один Баранский – Виталий – является выдвиженцем Оппоблока, а другой – Виктор – Оппозиционной платформы "За жизнь". Остальные двое Баранских – самовыдвиженцы.

По 92-му округу в Киевской области идут четыре кандидата по фамилии Гудзенко. Три Виталия и один Виктор. В этом же округе баллотируются три кандидата по имени Александр Ференец. Разные только отчества – Борисович, Владимирович и Петрович.

За регистрацию в качестве однофамильца кандидата платят до 20 тысяч долларов США. Об этом рассказал один из народных депутатов Украины, представляющих Одессу в Верховной Раде.

"По 142-му округу идет Антон Киссе. Он зарегистрировал "двойника" кандидата от "Слуги народа". Точно знаю, что в штабе Киссе на это было выделено 20 тысяч долларов. Сколько дошло до самого "двойника", сказать сложно. Но нужно понимать, что кандидатов от "Слуги народа" очень сильно боятся, поэтому применяют против них все возможные технологии", - рассказал нардеп.

Согласно сайту ЦИК, однофамильцы кандидатов в народные депутаты Украины также зарегистрированы по 18, 24, 26, 30, 33, 34, 38, 48, 63, 71, 72, 73, 78, 85, 87, 90, 91, 92, 94, 95, 98, 103, 106, 107, 113, 124, 127, 133, 135, 137, 138, 139, 142, 143, 144, 146, 149, 178, 192, 197, 209, 217, 219 округам.