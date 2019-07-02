Чехія розслідує участь своїх громадян у боях на Донбасі на боці Росії

Чехія розслідує участь 20 своїх громадян у бойових діях на Донбасі на боці Росії.

Про це в інтерв'ю виданню "Голос України" сказав посол України в Чехії Євген Перебийніс, передають Українські Новини.

"Ця тема дуже делікатна, і чеські правоохоронці не люблять багато розповідати, яким чином це відбувається. Зараз йде розслідування щодо майже 20 чеських громадян, які могли брати участь у військових діях на боці Росії на Донбасі", - повідомив він.

На сьогодні засуджений тільки 1 чех - учасник бойових дій на сході України.

Водночас, за словами Перебийноса, засудженого засуджено до умовного терміну.

Крім того, посол зазначив, що в Чехії дуже велика кількість агентів російських спецслужб.

"Російське посольство в Празі має чи не найбільшу кількість співробітників порівняно з іншими дипустановами. Кажуть, що більш як половина цих співробітників - представники спецслужб", - сказав Перебийніс.

На його думку, Президент Чехії Мілош Земан - проросійський політик, але чеський уряд має однозначну проукраїнську позицію.

Як повідомляли Українські Новини, Нацполіція почала розслідування за підозрою громадянина Республіки Італія Массіміліано Каваллери (Massimiliano Cavalleri) в участі в угрупованнях бойовиків самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік".

Тим часом бразильця-бойовика "ДНР" Рафаеля Маркуса Лусварге засудили до 13 років в'язниці.