Чехія розслідує участь своїх громадян у боях на Донбасі на боці Росії

Чехія розслідує участь 20 своїх громадян у бойових діях на Донбасі на боці Росії.\r\nПро це в інтерв'ю виданню "Голос України" сказав посол України в Чехії Євген Перебийніс, передають Українські Новини.\r\n"Ця тема дуже делікатна, і чеські правоохоронці не люблять багато розповідати, яким чином це відбувається. Зараз йде розслідування щодо майже 20 чеських громадян, які могли брати участь у військових діях на боці Росії на Донбасі", - повідомив він.\r\nНа сьогодні засуджений тільки 1 чех - учасник бойових дій на сході України.\r\nВодночас, за словами Перебийноса, засудженого засуджено до умовного терміну.\r\nКрім того, посол зазначив, що в Чехії дуже велика кількість агентів російських спецслужб.\r\n"Російське посольство в Празі має чи не найбільшу кількість співробітників порівняно з іншими дипустановами. Кажуть, що більш як половина цих співробітників - представники спецслужб", - сказав Перебийніс.\r\nНа його думку, Президент Чехії Мілош Земан - проросійський політик, але чеський уряд має однозначну проукраїнську позицію.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Нацполіція почала розслідування за підозрою громадянина Республіки Італія Массіміліано Каваллери (Massimiliano Cavalleri) в участі в угрупованнях бойовиків самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік".\r\nТим часом бразильця-бойовика "ДНР" Рафаеля Маркуса Лусварге засудили до 13 років в'язниці.