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19 июня 2019, среда, 13:13 213
Силовые структуры 2019-06-19T13:15:02+03:00
Українські Новини
Итальянца подозревают в участии в группировках "ЛДНР"

Итальянца подозревают в участии в группировках "ЛДНР"

Нацполиция. Фото: vesti-ukr
Нацполиция. Фото: vesti-ukr

Национальная полиция начала расследование по подозрению гражданина Республики Италия Массимилиано Каваллери (Massimiliano Cavalleri) в участии в группировках боевиков самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Нацполиции в Донецкой области, передают Українські Новини.

По данным ведомства, итальянца подозревают в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законами Украины вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса.

В отношении него начато специальное (заочное) досудебное расследование.

Каваллери вызывают 20 июня в следственное управление полиции в Мариуполе по ул. Итальянской, 12 для вручения уведомления о подозрении и проведения допроса.

Как сообщали Українськi Новини, боевики заявили об открытии "представительства" в Италии для "распространения правдивой информации". Ранее в зоне АТО задержали итальянца, который ехал воевать на стороне боевиков.

Тем временем бразильца-боевика "ДНР" Лусварге приговорили к 13 годам тюрьмы.

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