Бразильца-боевика "ДНР" Лусварге приговорили к 13 годам тюрьмы

Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области приговорил к 13 годам тюрьмы боевика самопровозглашенной "Донецкой народной республики", гражданина Федеративной Республики Бразилия Рафаэля Маркуса Лусварге.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева, передают Українськi Новини.\r\nВ ходе судебного разбирательства прокурор привел неопровержимые доказательства вины иностранца в участии в деятельности террористических организаций и не предусмотренных законом вооруженных формированиях.\r\nВ свою очередь обвиняемый признавал свою вину лишь по части участия в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований, однако отрицал участие в деятельности террористических организаций.\r\nСуд признал обвиняемого виновным по ч.1 ст. 258-3, ч.2 ст. 260 (создание террористической группы или террористической организации, создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований), и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.\r\nКроме того, суд взыскал с иностранца расходы на проведение экспертиз в сумме около 15 тыс. гривен.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ранее суд оставил Лусварге под стражей до 28 января\r\n4 мая, "Национальный корпус" задержал Лусварге в Киеве и привел в СБУ.\r\n7 мая суд арестовал Лусварге.