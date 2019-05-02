Бразильца-боевика "ДНР" Лусварге приговорили к 13 годам тюрьмы

Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области приговорил к 13 годам тюрьмы боевика самопровозглашенной "Донецкой народной республики", гражданина Федеративной Республики Бразилия Рафаэля Маркуса Лусварге.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева, передают Українськi Новини.

В ходе судебного разбирательства прокурор привел неопровержимые доказательства вины иностранца в участии в деятельности террористических организаций и не предусмотренных законом вооруженных формированиях.

В свою очередь обвиняемый признавал свою вину лишь по части участия в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований, однако отрицал участие в деятельности террористических организаций.

Суд признал обвиняемого виновным по ч.1 ст. 258-3, ч.2 ст. 260 (создание террористической группы или террористической организации, создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований), и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, суд взыскал с иностранца расходы на проведение экспертиз в сумме около 15 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, ранее суд оставил Лусварге под стражей до 28 января

4 мая, "Национальный корпус" задержал Лусварге в Киеве и привел в СБУ.

7 мая суд арестовал Лусварге.