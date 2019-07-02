Порошенко заяву Богдана про російську мову на Донбасі назвав проросійським реваншем

Колишній Президент Петро Порошенко вважає можливе надання російській мові статусу регіональної в Донецькій і Луганській областях проросійським реваншем.

Про це він повідомив у своєму Facebook, передають Українські Новини.

"Події розгортаються так, що повзучий проросійський реванш стає все більш очевидним. Прозвучала пропозиція надати російській мові статус офіційної на Донбасі. Але торгівля мовою не принесе Україні ніяких дивідендів. І не зупинить Росію. Тому що Росія прийшла не за Луганськом, не за Донецьком, і навіть не за Кримом", - написав він.

За його словами, головна мета реваншу - зупинити рух України до членства в Євросоюзі та НАТО і повернути в сферу впливу Росії всю Україну, від Донбасу до Галичини.

Як повідомляли Українські Новини, дредставитель Президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявляє, що заява керівника Офісу Президента Андрія Богдана про регіональний статус російської мови на Донбасі є його особистим баченням та не відображає позицію партії "Слуга народу".

Тим часом Володимир Зеленський проти утисків російської мови і мов інших нацменшин.