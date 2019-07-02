НБУ назвав 14 банків, які є системно важливими

У той час, як НБУ знову знизив офіційний курс гривні, Національний банк визначив 14 системно важливих банків відповідно до оновленої методології.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Нова методологія дала змогу значно розширити кількість таких банків.

Системно важливий банк - банк, банкрутство або неналежне функціонування якого може призвести до появи системних ризиків.

Національний банк приділяє особливу увагу діяльності системно важливих установ, адже потенційні труднощі в їх роботі можуть мати негативний вплив на роботу всієї фінансової системи.

З 2016 системно важливими банками незмінно визначалися три банки - Приватбанк, Ощадбанкта Укрексімбанк.

Згідно з оновленою методологією, відтепер системно важливими є 14 банків: Приватбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк, Альфа-банк (Україна), Укрсоцбанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ, УкрСиббанк, ТАСкомбанк, Universal Bank, Кредобанк, ОТП Банк, "Південний".

Отримання статусу системно важливого накладає на банки додаткове навантаження, вони повинні виконувати окремі підвищені вимоги для забезпечення їх запасу міцності.

Так, з 1 січня 2020 року системні банки повинні виконувати посилені значення нормативів: норматив миттєвої ліквідності (Н4) - не менше 30%; максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) - не більше 20%.

Також такі банки повинні сформувати додатково до нормативного значення достатності капіталу буфер системної важливості, який почне діяти з 1 січня 2021 року.

Розмір буфера залежатиме від значення показника системної важливості банку: буфер системної важливості повинен становити 1% для Райффайзен Банку Аваль, Альфа-банку, Укрсоцбанку, ПУМБу, УкрСиббанку, ТАСкомбанку, Universal Bank, ОТП Банку, "Південного" і Кредобанку.

Буфер системної важливості повинен становити 1,5% для Укрексімбанку та Укргазбанку.

Буфер системної важливості повинен становити 2% для Приватбанку та Ощадбанку.

Крім того, ці банки повинні будуть розробити план відновлення діяльності відповідно до вимог Національного банку, який сприятиме швидкій стабілізації роботи цих установ в умовах кризи.

Після втрати статусу системної важливості банк повинен дотримуватися вищевказаних вимог протягом ще 12 місяців.

Водноцей статус жодним чином не гарантує банкам особливих умов підтримки ліквідності в періоди стресу - вона надаватиметься на загальних для всієї системи умовах.

Також системно важливі банки (крім державних) не можуть і не повинні розраховувати на одержання коштів від уряду з метою капіталізації.

Системно важливий банк - термін у законодавстві багатьох країн світу, яким визначають банки, банкрутство або неналежне функціонування яких може створити системні ризики для фінансової системи.

До системно важливих банків Національний банк може застосовувати посилені пруденційні вимоги, зокрема підвищені нормативи ліквідності та капіталу.

Це відповідає загальноприйнятій світовій практиці.

Також статус системно важливого визначає особливий режим нагляду за банком.

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