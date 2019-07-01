Клімкін назвав конфлікт із Зеленським "історією не стільки змістовною, як емоційною"

Міністр закордонних справ Павло Клімкін назвав конфлікт з Президентом Володимиром Зеленським "історією не стільки змістовною, як емоційною". Про це він заявив в бліц-інтерв'ю Українським Новинам

"Це історія не стільки змістовна, як емоційна. А чому так сталося, це питання не до нас", - сказав міністр закордонних справ.

Міністр запевняє, що не спілкувався з Зеленським з приводу ноти МЗС російській стороні у справі про звільнення українських моряків.

"Він не намагався скомунікувати зі мною. Я готовий з ним поговорити в будь-який момент..." - підкреслив Клімкін.

Він стверджує, що хотів ознайомити Президента з нотним листуванням МЗС.

"Ми хотіли і ноту РФ, і відповідну ноту потім відіслати (Зеленському). Ми працювали з нашими юристами, але потім пролунала ця заява. Я не знаю, хто її ініціював", - сказав міністр.

При цьому він підкреслив, що нотна дипломатична переписка - це компетенція МЗС, і в ноті щодо моряків українська сторона не повідомляла нової інформації, а лише вказувала свою незмінну позицію, раніше озвучену в міжнародних судах.

"Не було жодного нового слова в цій позиції", - сказав Клімкін.

Він також зазначив, що тимчасовий повірений України в РФ після нотного листування вже спілкувався з російською владою щодо інструментів звільнення моряків.

Як повідомляли Українські Новини, Президент України Володимир Зеленський направив прем'єр-міністру Володимиру Гройсману лист про розгляд питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності міністра закордонних справ Павла Клімкіна через те, що МЗС України не поінформував його про ноту протесту МЗС Росії.

Тим часом ЗМІ писали, що Клімкін зіпсував план Зеленського з повернення моряків.

Крім того, з 3 липня Клімкін має намір піти у відпустку.