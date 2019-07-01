У SkyUp масштабний збій - затримали вже 18 рейсів

Авіакомпанія SkyUp сьогодні, 1 липня, вже затримала 18 авіарейсів, серед яких рейси з Анталії і Катанії.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби авіакомпанії.\r\n"Низка рейсів 1 липня 2019 року вилітає з затримками. Причина — у двох літаків були виявлені несправності", - йдеться в ньому.\r\nРейси, які затримуються:\r\n\r\nPQ 671 "Київ (Бориспіль) – Катанія"\r\nPQ 672 "Катанія – Київ (Бориспіль)"\r\nPQ 4413 "Київ (Бориспіль) – Анталія"\r\nPQ 4414 "Анталія – Київ (Бориспіль)"\r\nPQ 7801 "Київ (Бориспіль) – Тіват"\r\nPQ 7802 "Тіват – Київ (Бориспіль)"\r\nPQ 7109 "Київ (Бориспіль) – Шарм–ель–Шейх"\r\nPQ 7110 "Шарм–ель–Шейх – Київ (Бориспіль)"\r\nPQ 421 "Київ (Бориспіль) – Батумі"\r\nPQ 422 "Батумі – Київ (Бориспіль)"\r\nPQ 3101 "Київ (Бориспіль) – Монастир"\r\nPQ 3102 "Монастир – Київ (Бориспіль)"\r\nPQ 7011 "Київ (Бориспіль) – Хургада"\r\nPQ 7012 "Хургада – Київ (Бориспіль)"\r\nPQ 3121 "Харків — Монастір"\r\nPQ 3122 "Монастір – Харків"\r\nPQ 434 "Тбілісі – Київ (Бориспіль)"\r\nPQ 433 "Київ (Бориспіль) –Тбілісі"\r\n\r\nТакож в авіакомпанії зазначили, що в разі нових затримок, пасажирам повідомлять максимально оперативно.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у 2018 році 21 травня авіакомпанія SkyUp здійснив перший рейс.\r\n3 червня 2019 суд призупинив дію ліцензії авіакомпанії SkyUp.\r\nПізніше ліцензію відновили, а Гройсман доручив Мін'юсту та Мінінфраструктури розібратися з припиненням ліцензії SkyUp.