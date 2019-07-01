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01 липня 2019, понеділок, 20:45 98
Транспорт 2019-07-01T22:20:01+03:00
Українські Новини
У SkyUp масштабний збій - затримали вже 18 рейсів

У SkyUp масштабний збій - затримали вже 18 рейсів

SkyUp. Фото: avianews.com
SkyUp. Фото: avianews.com

Авіакомпанія SkyUp сьогодні, 1 липня, вже затримала 18 авіарейсів, серед яких рейси з Анталії і Катанії.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби авіакомпанії.

"Низка рейсів 1 липня 2019 року вилітає з затримками. Причина — у двох літаків були виявлені несправності", - йдеться в ньому.

Рейси, які затримуються:

  1. PQ 671 "Київ (Бориспіль) – Катанія"
  2. PQ 672 "Катанія – Київ (Бориспіль)"
  3. PQ 4413 "Київ (Бориспіль) – Анталія"
  4. PQ 4414 "Анталія – Київ (Бориспіль)"
  5. PQ 7801 "Київ (Бориспіль) – Тіват"
  6. PQ 7802 "Тіват – Київ (Бориспіль)"
  7. PQ 7109 "Київ (Бориспіль) – Шарм–ель–Шейх"
  8. PQ 7110 "Шарм–ель–Шейх – Київ (Бориспіль)"
  9. PQ 421 "Київ (Бориспіль) – Батумі"
  10. PQ 422 "Батумі – Київ (Бориспіль)"
  11. PQ 3101 "Київ (Бориспіль) – Монастир"
  12. PQ 3102 "Монастир – Київ (Бориспіль)"
  13. PQ 7011 "Київ (Бориспіль) – Хургада"
  14. PQ 7012 "Хургада – Київ (Бориспіль)"
  15. PQ 3121 "Харків — Монастір"
  16. PQ 3122 "Монастір – Харків"
  17. PQ 434 "Тбілісі – Київ (Бориспіль)"
  18. PQ 433 "Київ (Бориспіль) –Тбілісі"

Також в авіакомпанії зазначили, що в разі нових затримок, пасажирам повідомлять максимально оперативно.

Як повідомляли Українські Новини, у 2018 році 21 травня авіакомпанія SkyUp здійснив перший рейс.

3 червня 2019 суд призупинив дію ліцензії авіакомпанії SkyUp.

Пізніше ліцензію відновили, а Гройсман доручив Мін'юсту та Мінінфраструктури розібратися з припиненням ліцензії SkyUp.

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