У SkyUp масштабний збій - затримали вже 18 рейсів

Авіакомпанія SkyUp сьогодні, 1 липня, вже затримала 18 авіарейсів, серед яких рейси з Анталії і Катанії.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби авіакомпанії.

"Низка рейсів 1 липня 2019 року вилітає з затримками. Причина — у двох літаків були виявлені несправності", - йдеться в ньому.

Рейси, які затримуються:

PQ 671 "Київ (Бориспіль) – Катанія" PQ 672 "Катанія – Київ (Бориспіль)" PQ 4413 "Київ (Бориспіль) – Анталія" PQ 4414 "Анталія – Київ (Бориспіль)" PQ 7801 "Київ (Бориспіль) – Тіват" PQ 7802 "Тіват – Київ (Бориспіль)" PQ 7109 "Київ (Бориспіль) – Шарм–ель–Шейх" PQ 7110 "Шарм–ель–Шейх – Київ (Бориспіль)" PQ 421 "Київ (Бориспіль) – Батумі" PQ 422 "Батумі – Київ (Бориспіль)" PQ 3101 "Київ (Бориспіль) – Монастир" PQ 3102 "Монастир – Київ (Бориспіль)" PQ 7011 "Київ (Бориспіль) – Хургада" PQ 7012 "Хургада – Київ (Бориспіль)" PQ 3121 "Харків — Монастір" PQ 3122 "Монастір – Харків" PQ 434 "Тбілісі – Київ (Бориспіль)" PQ 433 "Київ (Бориспіль) –Тбілісі"

Також в авіакомпанії зазначили, що в разі нових затримок, пасажирам повідомлять максимально оперативно.

Як повідомляли Українські Новини, у 2018 році 21 травня авіакомпанія SkyUp здійснив перший рейс.

3 червня 2019 суд призупинив дію ліцензії авіакомпанії SkyUp.

Пізніше ліцензію відновили, а Гройсман доручив Мін'юсту та Мінінфраструктури розібратися з припиненням ліцензії SkyUp.