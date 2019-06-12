Гройсман поручил Минюсту и Мининфраструктуры разобраться с приостановлением лицензии SkyUp

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Министерству юстиции и Министерству инфраструктуры разобраться в ситуации с приостановлением судом лицензии авиакомпании SkyUp на перевозку пассажиров.

Об этом он сообщил в ходе заседания правительства в среду, передают Українськi Новини.

"Я обращаюсь с просьбой и даю поручение разобраться в рамках правового поля и защитить клиентов компании... прошу Министерство юстиции подготовить по всем подобным случаям персональное мое письмо на все органы судебной власти, которые должны отвечать за это", - сказал Гройсман.

Также он поручил подготовить такое письмо и на имя Президента Украины Владимира Зеленского.

В свою очередь министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что принятие судом решения о приостановлении лицензии не находится в его компетенции.

Также он отметил, что министерством разработан механизм для нормальной текущей работы авиакомпании.

Как сообщали Українськi Новини, 21 мая 2018 года SkyUp совершил первый рейс.

Тем временем, в SkyUp заявили, что подавшая в суд на компанию женщина никогда не была их клиенткой.