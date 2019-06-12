Суд приостановил действие лицензии авиакомпании SkyUp

Барышевский районный суд Киевской области принял решении о приостановлении действия лицензии ООО "Авиакомпания Скайап" (SkyUp, Киев) на право осуществления хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров воздушным транспортом.

Об этом говорится в решении суда, обнародованного 3 июня, передают Українськi Новини.

Согласно ему, в суд поступило заявление гражданки Украины Оксаны Пасенко о защите прав потребителей с просьбой приостановить действие лицензии.

Истец обосновывает свои требования тем, что она отказалась от услуг авиаперевозчика, которые не были предоставлены и отсрочены ответчиком, а также она считает, что действия и деятельность ответчика нарушают ее права на качественное обслуживание и безопасность услуг, а потому должны быть прекращены.

"В случае продолжения действия указанной выше лицензии... могут продолжаться противоправные действия и грубые нарушения со стороны ООО "Авиакомпания Скайап" прав граждан, страдающих от вызывающего поведения недобросовестного авиаперевозчика, деятельность которого никоим образом не контролируется и не инспектируется со стороны соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления", - сказано в материале суда.

Суд считает, что истец доказала необходимость приостановления лицензии, что уменьшит риск нарушения прав граждан-потребителей из-за ненадлежащей деятельности авиакомпании до окончания рассмотрения дела по выполнению полетов, которые несут угрозу жизни и здоровью пассажиров и нарушают их конституционные права.

Как сообщали Українськi Новини, 21 мая 2018 года SkyUp совершил первый рейс.

Новосозданный украинский национальный лоукост SkyUp начал работу с апреля 2018 года.