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12 июня 2019, среда, 12:07 77
Транспорт 2019-06-12T12:07:40+03:00
Українські Новини
Суд приостановил действие лицензии авиакомпании SkyUp

Суд приостановил действие лицензии авиакомпании SkyUp

Барышевский районный суд Киевской области принял решении о приостановлении действия лицензии ООО "Авиакомпания Скайап" (SkyUp, Киев) на право осуществления хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров воздушным транспортом.

Об этом говорится в решении суда, обнародованного 3 июня, передают Українськi Новини.

Согласно ему, в суд поступило заявление гражданки Украины Оксаны Пасенко о защите прав потребителей с просьбой приостановить действие лицензии.

Истец обосновывает свои требования тем, что она отказалась от услуг авиаперевозчика, которые не были предоставлены и отсрочены ответчиком, а также она считает, что действия и деятельность ответчика нарушают ее права на качественное обслуживание и безопасность услуг, а потому должны быть прекращены.

"В случае продолжения действия указанной выше лицензии... могут продолжаться противоправные действия и грубые нарушения со стороны ООО "Авиакомпания Скайап" прав граждан, страдающих от вызывающего поведения недобросовестного авиаперевозчика, деятельность которого никоим образом не контролируется и не инспектируется со стороны соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления", - сказано в материале суда.

Суд считает, что истец доказала необходимость приостановления лицензии, что уменьшит риск нарушения прав граждан-потребителей из-за ненадлежащей деятельности авиакомпании до окончания рассмотрения дела по выполнению полетов, которые несут угрозу жизни и здоровью пассажиров и нарушают их конституционные права.

Как сообщали Українськi Новини, 21 мая 2018 года SkyUp совершил первый рейс.

Новосозданный украинский национальный лоукост SkyUp начал работу с апреля 2018 года.

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