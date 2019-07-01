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01 июля 2019, понедельник, 15:17 934 Дополнено
Транспорт 2019-07-01T16:55:31+03:00
Українські Новини
Украинские пассажиры, застрявшие в аэропорту Катании, прилетели в Киев

Украинские пассажиры, застрявшие в аэропорту Катании, прилетели в Киев

Пассажиры авиакомпании SkyUp застряли в Катании. Фото: pravda.com.uа/Андрей Деревянко
Пассажиры авиакомпании SkyUp застряли в Катании. Фото: pravda.com.uа/Андрей Деревянко

После того, как SkyUp без объяснения причин перенес рейс Анталия-Киев, стало известно о том, что украинские туристы застряли в аэропорту итальянской Катании - рейс PQ672 компании SkyUp, который должен был вылететь в Киев в 18:40 30 июня, переносили 5-6 раз.

Об этом "Украинской правде" сообщил пассажир рейса Андрей Деревянко.

По его словам, туристы не имеют никакой поддержки от авиаперевозчика.

"Мы не имеем никакой поддержки от авиаперевозчика. В колл-центр невозможно позвонить, просто никто не отвечает. Локальная хендлинговая компания получила разрешение только выдать сэндвичи. На мой вопрос об отеле я получил ответ, что они не имеют такого разрешения от авиакомпании", - рассказал он.

Через некоторое время Деревянко отметил, что на табло запланированных на ближайшее время рейсов рейса на Киев нет.

Позже он рассказал, что появился вариант размещения в отеле, но, по его словам, половина пассажиров не доверяет авиакомпании - они считают, что их оставят на произвол судьбы и не хотят покидать аэропорт.

"Теперь ждем представителя авиакомпании, который должен решить, как действовать в этой ситуации. Напомню, прошло уже 7 часов с момента запланированного вылета", - подчеркнул он.

Позже Андрей Деревянко сообщил, что часть пассажиров согласилась ехать в отель, а часть - остается в аэропорту.

"Есть недоверие, что авиакомпания оставит их здесь самих решать проблему возвращения. Между тем, рейс из Киева перенесли на 4:30, то есть наш вылет еще дальше, не раньше семи по местному времени", - рассказал он.

"Только что получили сообщение от авиакомпании, что предоставляют проживание. Рейс на данный момент планируется на 7:20 по местному времени", - добавил Андрей Деревянко.

Пассажиры авиакомпании SkyUp застряли в Катании. Фото: pravda.com.uа/Андрей ДеревянкоПассажиры авиакомпании SkyUp застряли в Катании. Фото: pravda.com.uа/Андрей Деревянко

 (Новость дополнена подробностями)

Как сообщила авиакомпания SkyUp Airlines, борт прилетел в Киев в 11:25.

"Борт не смог выполнить рейс PQ 672 вовремя, поскольку система воздушных сигналов не выдавала корректной информации. В таком случае самолету запрещено совершать полеты. Безопасность пассажиров - всегда приоритет № 1 для нас, - объяснили задержание рейса в авиакомпании.

Авиакомпании обеспечила выполнение рейса на другом самолете.

"Переговоры с аэропортом, всеми сторонами процесса, согласование новых слотов для самолета – все это требует времени.  Именно поэтому предполагаемое время вылета менялось несколько раз" - говорится в сообщении авиакомпании.

Отмечается, что всем пассажирам сообщили о задержке рейса громкоговорителю в аэропорту, а также смс.

Ранее Кабмин обязал туроператоров сообщать о задержках авиарейсов более 4 часов.

Кроме того, авиакомпании будут штрафовать за плохое обслуживание пассажиров в случаи отмены и задержки авиарейса.

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