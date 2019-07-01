У Кривому Розі проводять масову евакуацію будинків, пологового, ТЦ та дитсадків

Співробітники Національної поліції в понеділок проводять евакуацію людей через повідомлення про мінування 17 житлових багатоповерхових будинків, пологового будинку, 3 торгових центрів та 5 дитячих садків у Кривому Розі (Дніпропетровська область).\r\nПро це Українським Новинам повідомила прес-служба управління Нацполіції в Кривому Розі.\r\nДля перевірки зазначеного повідомлення на місця направлено слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи і рятувальники.\r\nПроводиться евакуація, пошук вибухонебезпечних або підозрілих предметів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 13 червня у Кривому Розі "замінували" три виші і ТРЦ. Вибухонебезпечні або підозрілі предмети не виявлені.\r\nРаніше співробітники Нацполіції почали розслідувати як терористичний акт неправдиве повідомлення про мінування 10 багатоповерхових будинків, серед яких будинок батьків Зеленського, і 5 лікарень у Кривому Розі (Дніпропетровська область).\r\n15 травня невідомий також повідомляв про мінування за аналогічними адресами.\r\nУ січні невідомий у середу повідомив про замінування 6 шкіл в Кривому Розі.