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01 липня 2019, понеділок, 18:55 16
Події 2019-07-01T20:30:03+03:00
Українські Новини
У Кривому Розі проводять масову евакуацію будинків, пологового, ТЦ та дитсадків

У Кривому Розі проводять масову евакуацію будинків, пологового, ТЦ та дитсадків

Співробітники Національної поліції в понеділок проводять евакуацію людей через повідомлення про мінування 17 житлових багатоповерхових будинків, пологового будинку, 3 торгових центрів та 5 дитячих садків у Кривому Розі (Дніпропетровська область).

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба управління Нацполіції в Кривому Розі.

Для перевірки зазначеного повідомлення на місця направлено слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи і рятувальники.

Проводиться евакуація, пошук вибухонебезпечних або підозрілих предметів.

Як повідомляли Українські Новини, 13 червня у Кривому Розі "замінували" три виші і ТРЦ. Вибухонебезпечні або підозрілі предмети не виявлені.

Раніше співробітники Нацполіції почали розслідувати як терористичний акт неправдиве повідомлення про мінування 10 багатоповерхових будинків, серед яких будинок батьків Зеленського, і 5 лікарень у Кривому Розі (Дніпропетровська область).

15 травня невідомий також повідомляв про мінування за аналогічними адресами.

У січні невідомий у середу повідомив про замінування 6 шкіл в Кривому Розі.

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